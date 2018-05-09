早在2月份的MWC大会上，高通就已经展示了骁龙最新700系列，这也是首个集成了AI处理器的骁龙芯片，不过之后就没有了任何消息。最近外媒发现了骁龙700系列处理的一些参数资料，这也是骁龙700系列首次参数公布在公众面前。



根据参数图显示，高通骁龙700系列这次会发布两款产品，骁龙710与骁龙730。它们同为三星代工，骁龙710使用的是10nm LPE工艺，而骁龙730使用的是8nm LPP工艺。两款处理器均为SDR660射频收发器，骁龙730支持蓝牙5.1，骁龙710只支持蓝牙5.0，GPU皆为Adreno 615，两款处理器在3D图形处理方面应该不会有任何区别。

在处理器结构方面有所调整，与骁龙660的4个大核4个小核的设计不同，骁龙710与骁龙730均为2个大核与6个小核的设计风格，但两者大小核频率不同，数据表明骁龙730略强于骁龙710。两款处理器的ISP配置方面，骁龙730配备的是Spectra350，这要比骁龙710所配备的Spectra250增加了fs2传感器的支持。不过值得关注的是，骁龙730似乎集成了专门的NPU人工智能芯片，图中显示的NPU120或许就是本次首款NPU人工芯片的型号。

目前，骁龙710处理器跑分已在Geekbench透露出来，多核分数与骁龙660持平，但单核成绩却比骁龙660高出200分左右。甚至快接近骁龙835的单核成绩。同时小米有两台新机出现搭载骁龙710固件，有望能成为骁龙700系首发机型。

不过骁龙730处理器未有更多信息披露，骁龙700系何时出货没有任何消息，但前段时间高通透露，首批骁龙700系处理器于2018年上半年向客户交付，这也意味着搭载骁龙700系的机型需要等到下半年才能购买。

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