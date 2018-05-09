昨天，任天堂发布公告称，将会在九月份上线 SwitchOnline 会员服务，通过 Switch 的会员服务，玩家可以享受联机、游戏云存档、手机 App 和折扣游戏价格和游戏特典等福利。但是很多玩家反而更在意另一点—— SwitchOnline 会不会包含 VC 虚拟主机功能？今天任天堂表示，并不打算将虚拟主机带到 Switch 上。





我们还是先来了解一下昨天公布的 SwitchOnline 会员服务，具体来说，联机让用户们能够观看彼此的单人游戏或是一同游戏，云存档让玩家在设备丢失时不至于丢失游戏进程。“Nintendo Switch Online” App 也是一大看点，玩家能够在手机上实现与 Switch 游戏的联动，以提高游戏体验。同时任天堂还承诺将会在9月为会员们推出一系列免费的FC游戏，比如《敲冰块》、《气球大战》、《超级马里奥》、《马里奥医生》、《塞尔达传说》和《大金刚》等，数量高达20多款。价格方面， SwitchOnline 会员服务的价格为每月4美元（折合人民币25.5元）、每季度8美元（人民币51元）或一年20美元（人民币127.5元），能够连接多达8个任天堂账户的“家庭会员”价格则为35美元（人民币223元）。按年来计算价格和国内不少 VIP 服务的价格类似，并不会让人难以接受。但遗憾的是，任天堂表示 VC 虚拟主机功能并不会出现在 Switch 上，这一功能最早出现在 Wii 平台，Wii、3DS 都支持该功能。通过 VC，用户能够在任天堂主机上运行 FC、SFC、GB、GBC、N64 等平台的游戏，还有世嘉公司的MS、MD，SNK的Neo Geo，甚至是不少街机游戏也能够模拟运行，简答来说，VC 是一个“经典游戏聚合器”。

不过任天堂仍承诺将会给 Switch 带来大量的经典游戏。

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