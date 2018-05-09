无人机领头羊的大疆创新发布了全新产品 精灵Phantom 4 Pro V2.0无人机，为其配置了1英寸2000万像素传感器，可拍摄4k 60FPS视频，新增后传感器与红外感知器，让Phantom 4 Pro拥有5向环境识别与4向避障能力，安全性更高。并且支持2.4GHz及5.8GHz双频通讯，图像传输距离最远可达7公里。







Phantom 4 Pro配备了一块1英寸2000万像素CMOS影像传感器，同时采用机械快门防止拖影。而且能以100Mbps码率来拍摄H.264 4K 60FPS或者是H.265/HEVC 4K 30FPS的视频素材,还原高动态和细节丰富的表现，为后期处理带来更大的空间。

Phantom 4 Pro还会配备一块专为航拍而设计的一块24mm F2.8的广角镜头，让你在拍摄大山或者是城市乡村等视频时，一切都能尽收眼底。





FlightAutonomy技术为Phantom 4 Pro提供了五向感知、精准悬停以及自主飞行的能力。这套技术由6个视觉传感器、主相机、2组红外传感器、1组超声波传感器、GPS/GLONASS双模卫星定位系统和IMU和指南针以及强大性能的计算内核而组成。在飞行时，Phantom 4 Pro能通过这些传感器获取实时图像、深度、定位等信息。并且进行实时状态监控，让操作者能够游刃有余的完成飞行拍摄。

全新的双频OcuSync高清图像传输，支持2.4G&5.8G双频通讯，图像传输最大距离可达7公里。不仅具备了强大抗干扰能力，更能通过无线方式连接DJI飞行眼镜。从此不必再被线材所束缚，就能享受以第一视角体验每小时高达72公里高速穿梭的刺激感。

航拍需要充裕的续航时间，Phantom 4 Pro能提供最大飞行时间约30分钟，DJI GO 4 APP能根据飞行距离以及剩余电量而通知你何时需要返航。先进的电池管理技术，在长期储存电池时能进行自动放电，确保安全持久的使用。精灵Phantom 4 Pro V2.0售价为9,999元（搭配普通遥控器），选配带屏幕遥控器套装需要额外增加2000元。现可在大疆官网进行购买。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。