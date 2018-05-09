今天举行的谷歌 Google I / O 大会上，各种 AI 应用创新一个接一个上台。除了最基础的 AI 硬件和软件之外，Google 还为广大开发者们准备了一个全新的开发工具包 ML Kit。







它是一个旨在帮助用户在移动端应用中使用机器学习功能的开发者工具，提供了大量谷歌基于机器学习建模的 API，包括文本识别，人脸检测，标记图像，识别地标和条形码扫描等等，未来还将增加包括添加对邮件的智能回复的 API，以及面部检测 API 的高密度人脸轮廓特征，这对于向图像添加成像效果非常有用。







ML Kit API 提供两个版本，一个云版本，一个本地版。基于云的版本确实需要互联网连接，但具有较高的准确性，而设备上的版本不太准确，取决于设备的处理能力，但可以脱机使用。



例如，虽然离线版本能够识别照片内的狗，但不可能确定关于更多具体细节。切换到在线版本，该 API 就能够提示狗是什么品种。



这两个 API 版本都将提供给开发人员使用，其中本地版本是完全免费的，选择使用基于云的 API 的开发人员则需要使用收费平台 Firebase。



值得欣喜的是，这个开发套件同时还支持针对移动端开发的 TensorFlow Lite，具有跨平台特性，能够在 iOS 和 Android 上运行。可以预见，Google ML Kit的出世，将大大降低手机厂商和软件开发者利用 AI 技术的门槛。







苹果自己也在去年 WWDC 2017 上推出了机器学习框架 Core ML，为开发者提供 API 包括计算机视觉元素，人脸跟踪和检测，地理标记，文本检测，条形码检测，对象跟踪和图像注册，还有可用的自然语言处理 API 等等。而谷歌 ML Kit 的跨平台特性使其与苹果在相同的开发工具领域展开竞争，而对于 App 开发者们来说这样的竞争是一件好事，能够共享大公司人工智能和机器学习成果的途径越来越多，这将全面促进未来 App 的智能化。

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