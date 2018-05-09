今天凌晨，谷歌在I/O 开发者大会上公布了 Android P 的各项特性，威锋网也在《Android P发布：AI交互、新手势、更省电、回归生活》一文中有了详细的介绍。但众所周知的，谷歌的业务远不止 Android 这一个，那么其他方面，谷歌都为我们带来了什么呢？接下来我们就一一盘点一下。





虽然这是一场开发者大会，但是谷歌还是发布了一款硬件——TPU 3.0 人工智能芯片。最早被用于 Alpha Go 的 TPU 张量处理单元来到第三代，性能已经达到了上一代的8倍，远远超过了 100 Petaflops（Petaflops：每秒一千兆/一千万亿（10^15）次的浮点运算）。因为性能实在太强，谷歌不得不用上了液态冷却装置。与之对比，包含16块英伟达显卡的超算计算能力仅有 2 Petaflops。

而功能方面，TPU 3.0 的 AI 性能也更加强悍，比如在音频中识别说话人的身份、在照片和视频中分析出对象，还有从文字中读出潜在情绪等，并且 TPU 3.0 也依然会通过谷歌的公共云服务向第三方开发者开放。Google Lens 将会和谷歌地图深度整合，当我们来到一个不熟悉的地方时，Google Lens 识别出用户在街上所处的位置，然后和该地区的街景地图进行对比，一旦匹配成功，相机中就会出现箭头，告诉用户应该往哪里走。其实这一功能很多厂商都在做，iOS 平台的 AR City 就是其中之一。

除了导航之外，谷歌也试图让地图应用更聪明，比如在“美食”列表中，当地专家、用户的评价将会通过谷歌的算法结合在一起，然后用户就能够从众找到最适合自己的口味，而不是像以前那样翻找各家店的评价。甚至你还能够关注一个区域，在这个区域内有任何新店、新“网红款”出现时，地图会推荐给你，甚至如果你想出门，谷歌地图会帮你安排好一切行程。Google Photo 以前只能说是一款高效率的照片管理工具，但谷歌在 I/O 大会上表示，未来谷歌相册将会为每张照片提供智能操作建议。比如说一张照片曝光不足时，相册会自动校正亮度，而如果你拍了一张文件，相册会自动将其转为 PDF 文件，以便操作。

甚至对于不会修图的用户，谷歌相册也会给出修图建议，不懂饱和度和对比度都是什么意思？不知道如何调出复古质感？相册能给你指导！在人工智能的加持下，谷歌的新闻应用能够为用户提供更加优质和个性化的内容，这是不是很像国内一些新闻平台的“算法”？但是谷歌的 AI 推荐不只是推荐这么简单，当我们想深入查看一个主题时，新闻 App 能够搜罗网上最全面、专业的报道。

Gmail 将会上线一个非常有用的功能——自动填充内容！当用户在写邮件时，Gmail 会联系前文和语境文字后面显示用户可能会填写的句子和单词，用户能够选择接受 Gmail 的建议，这样会大大缩短我们“码字”的时间。

这一功能现在最大的意义是减少拼写错误，但还无法用在多数专业写作上，所以谷歌暂时只让它在 Gmail 上上线了，因为邮件作为一个沟通工具，很多词语和短语都很容易预测。前面那么多内容其实大多数都是和人工智能技术相关的，但对于前几年大热的 VR\AR 技术谷歌也没有放弃。在最新版的 ARcore 中，用户能够和朋友分享在环境中标定、创造的对象，比如和朋友一起玩 AR 井字游戏。

除此之外，新版 ARcore 也和苹果的 ARkit 一样支持了“垂直平面检测”功能，不再仅限于在平面上呈现虚拟物体。并且这次谷歌在 ARcore 中使用了 Sceneform 集成，以后开发 AR 应用更加方便了。谷歌在 I/O 大会开始前发布了 Android Things 操作系统，这是一个针对物联网设备推出的低功耗系统。谷歌表示搭载这一系统的“智能显示器”即将发布，联想、JBL 和 LG 等厂商都会推出相应的产品。

具体说来，我们可以将智能显示器当做一个有了屏幕的智能音箱，除了语音操控之外，我们还能够在上面查看一些信息甚至是电视节目。当然，物联网系统自然也让它能够操控家里的智能家居设备，比如说智能摄像头、智能灯具等等。以上就是 I/O 大会上所有的重要内容了，大家应该也有明确的感受，人工智能是谷歌近年来绝对的主要研究方向，在地图、相册、阅读、交流等场景下都能提供大量的人工智能服务，甚至硬件这一端上也有着 TPU 这种杀手级的产品。但是在 AR、物联网这种同样大热的类别中，谷歌也不紧不慢地在跟进，虽然相比苹果、亚马逊等对手慢了一些，但是也能看到一定的市场前景。甚至你能想象到，未来 AR、物联网和人工智能结合之后，一定能够迸发出更多的能量。简单地举个例子，当 Google Assistant 支持了所有具备人工智能特性的日常应用，并通过 Android Things 系统接入物联网设备之后，我们的生活是否会变得更加便利、高效？

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