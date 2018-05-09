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2018-05
09
17:27
今天凌晨，谷歌在I/O 开发者大会上公布了 Android P 的各项特性，威锋网也在《Android P发布：AI交互、新手势、更省电、回归生活》一文中有了详细的介绍。但众所周知的，谷歌的业务远不止 Android 这一个，那么其他方面，谷歌都为我们带来了什么呢？接下来我们就一一盘点一下。
TPU 3.0 —— 最强 AI 处理器
虽然这是一场开发者大会，但是谷歌还是发布了一款硬件——TPU 3.0 人工智能芯片。
最早被用于 Alpha Go 的 TPU 张量处理单元来到第三代，性能已经达到了上一代的8倍，远远超过了 100 Petaflops（Petaflops：每秒一千兆/一千万亿（10^15）次的浮点运算）。因为性能实在太强，谷歌不得不用上了液态冷却装置。与之对比，包含16块英伟达显卡的超算计算能力仅有 2 Petaflops。
而功能方面，TPU 3.0 的 AI 性能也更加强悍，比如在音频中识别说话人的身份、在照片和视频中分析出对象，还有从文字中读出潜在情绪等，并且 TPU 3.0 也依然会通过谷歌的公共云服务向第三方开发者开放。
会指路、更懂你的地图
Google Lens 将会和谷歌地图深度整合，当我们来到一个不熟悉的地方时，Google Lens 识别出用户在街上所处的位置，然后和该地区的街景地图进行对比，一旦匹配成功，相机中就会出现箭头，告诉用户应该往哪里走。其实这一功能很多厂商都在做，iOS 平台的 AR City 就是其中之一。
除了导航之外，谷歌也试图让地图应用更聪明，比如在“美食”列表中，当地专家、用户的评价将会通过谷歌的算法结合在一起，然后用户就能够从众找到最适合自己的口味，而不是像以前那样翻找各家店的评价。甚至你还能够关注一个区域，在这个区域内有任何新店、新“网红款”出现时，地图会推荐给你，甚至如果你想出门，谷歌地图会帮你安排好一切行程。
教你P图、自动帮你处理器照片的相册
Google Photo 以前只能说是一款高效率的照片管理工具，但谷歌在 I/O 大会上表示，未来谷歌相册将会为每张照片提供智能操作建议。比如说一张照片曝光不足时，相册会自动校正亮度，而如果你拍了一张文件，相册会自动将其转为 PDF 文件，以便操作。
甚至对于不会修图的用户，谷歌相册也会给出修图建议，不懂饱和度和对比度都是什么意思？不知道如何调出复古质感？相册能给你指导！
人工智能推送内容的新闻应用
在人工智能的加持下，谷歌的新闻应用能够为用户提供更加优质和个性化的内容，这是不是很像国内一些新闻平台的“算法”？但是谷歌的 AI 推荐不只是推荐这么简单，当我们想深入查看一个主题时，新闻 App 能够搜罗网上最全面、专业的报道。
会自动帮你写邮件的Gmail
Gmail 将会上线一个非常有用的功能——自动填充内容！当用户在写邮件时，Gmail 会联系前文和语境文字后面显示用户可能会填写的句子和单词，用户能够选择接受 Gmail 的建议，这样会大大缩短我们“码字”的时间。
这一功能现在最大的意义是减少拼写错误，但还无法用在多数专业写作上，所以谷歌暂时只让它在 Gmail 上上线了，因为邮件作为一个沟通工具，很多词语和短语都很容易预测。
支持联机、紧追苹果的ARcore
前面那么多内容其实大多数都是和人工智能技术相关的，但对于前几年大热的 VR\AR 技术谷歌也没有放弃。在最新版的 ARcore 中，用户能够和朋友分享在环境中标定、创造的对象，比如和朋友一起玩 AR 井字游戏。
除此之外，新版 ARcore 也和苹果的 ARkit 一样支持了“垂直平面检测”功能，不再仅限于在平面上呈现虚拟物体。并且这次谷歌在 ARcore 中使用了 Sceneform 集成，以后开发 AR 应用更加方便了。
智能音箱的升级版——智能助理显示器
谷歌在 I/O 大会开始前发布了 Android Things 操作系统，这是一个针对物联网设备推出的低功耗系统。谷歌表示搭载这一系统的“智能显示器”即将发布，联想、JBL 和 LG 等厂商都会推出相应的产品。
具体说来，我们可以将智能显示器当做一个有了屏幕的智能音箱，除了语音操控之外，我们还能够在上面查看一些信息甚至是电视节目。当然，物联网系统自然也让它能够操控家里的智能家居设备，比如说智能摄像头、智能灯具等等。
以上就是 I/O 大会上所有的重要内容了，大家应该也有明确的感受，人工智能是谷歌近年来绝对的主要研究方向，在地图、相册、阅读、交流等场景下都能提供大量的人工智能服务，甚至硬件这一端上也有着 TPU 这种杀手级的产品。
但是在 AR、物联网这种同样大热的类别中，谷歌也不紧不慢地在跟进，虽然相比苹果、亚马逊等对手慢了一些，但是也能看到一定的市场前景。甚至你能想象到，未来 AR、物联网和人工智能结合之后，一定能够迸发出更多的能量。简单地举个例子，当 Google Assistant 支持了所有具备人工智能特性的日常应用，并通过 Android Things 系统接入物联网设备之后，我们的生活是否会变得更加便利、高效？
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