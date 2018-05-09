5月9日 22：10更新：刚刚中兴高管否认了即将出售手机业务的传闻，并且华为、OPPO 也表示未听说收购的相关消息。





针对华为、OPPO、小米等公司参与“中兴出售手机业务”的一些报道，华为和OPPO方面对此同时进行了否认。华为方表示，其未听说这方面的相关消息，不作评论；OPPO相关负责人则称，没有这事。

4月16日，美国商务部宣布禁止任何美国企业向中兴通讯销售商品、零部件、软件与技术服务，禁令时间长达七年。对这一禁令中兴也多次表示反对，也已经向美国商务部提交暂停拒绝令的申请。然而中兴可能没时间继续等下去了，据媒体报道，由于没有零部件采购，中兴各渠道商品已全部下架，甚至有可能会出售手机业务。

在美国颁布拒绝令之后，彭博社等媒体纷纷表示中兴的库存只够使用一个月左右，没想到现在一语成谶。截至8日，天猫旗舰店与中兴官网页面显示“网站改版中”，已经无法下单。而这次禁令发布到下架商品仅过去三个星期，据日经新闻报道称：“基本上库存已消耗殆尽了”。

然而坏消息依然接踵而来，今天下午的最新报道称，中兴因为禁售风波影响，正欲出售手机业务，目前与国内一些手机品牌公司取得联系，包括华为、小米和 OPPO 等公司都是潜在交易对象，可是这些公司对于是否收购中兴的手机业务也显得十分犹豫。对于以上两个事件，中兴方面暂表示“不予置评”。中兴手机业务主要以海外市场为主，根据第三方数据调查，中兴手机在美国、加拿大和墨西哥市场排名第四，全球出货量排名第八。

这次禁令事件虽然没有禁售中兴产品，但是美国企业软硬件的全面封锁使得中兴完全没有办法生产产品，所以除了让美国商务部撤回禁令之外几乎没有其他的挽救方案。如此看来，及时出手手机等业务也不失为一个止血的办法，只是这个盘，真的有人敢接吗？

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