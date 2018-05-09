PS4与Xbox的竞争一直是双方粉丝津津乐道的话题，今天EA首席财务官Blake Jorgensen发布销量统计，截止2017年底，PS4主机销量为7300万台，而Xbox One却只有3000万台。但随后微软发言人表示这个数据并不正确，并拒绝公布具体销量。





微软发言人表示：“这些预测都是不准确的。不管怎么说，我们专注于为玩家提供优秀的游戏体验，玩家的参与活跃程度是衡量我们是否进步的标准。我们刚刚宣布Xbox Live月活跃用户达到5900万，同比增长13%。”根据微软公布的财报数据，通过总收入跟Xbox的平均售价能够大致算出Xbox系列的销量，Xbox One截止2017年第四季度为2940万台。简单来说，索尼与微软的竞争中，Xbox对比PS4有2.5倍的销售差距。在游戏机市场，PS4销量超越Xbox One并不是什么奇怪的事，这两款游戏机于2013年相继推出，但很早之前索尼就已经证明其游戏机霸主的地位。2015年，微软Xbox One破千万销量比PS4晚了足足三个月，之后就开始拒绝透露任何关于Xbox One销量数据。去年8月，微软就停止销售Xbox One，而3个月后推出了全新Xbox One X游戏机，该款游戏机定价499美元，但碍于PS4系列的强势表现，不仅Xbox One本体销售遇到阻碍，连Kinect体感器等其他配件的销量也遇到瓶颈。根本原因是PS4平台在游戏优化、质量与数量远超Xbox平台。

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