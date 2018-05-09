不久前滴滴投资人乘坐快车被司机殴打的事情余温未散，今天又发生了一件和滴滴出行直接相关的悲剧：一位空姐在乘坐滴滴顺风车的过程中不幸遇害。滴滴也于今天发布了声明，表示对此事件负有不可推卸的责任，对家属致歉并将配合警方调查。



事情发生在本月月初，5月6日早上后，祥鹏航空空姐李某的父亲发现已经联系不上女儿，他表示李某在5月5日晚间在郑州航空港区搭乘了一辆滴滴顺风车前往郑州市内。警方调查之后通报确认，李某在搭乘顺风车的过程中不幸遇害，但是现在凶手司机依然在逃，并且身上携带有凶器。





对于这一事件，滴滴出行今天也发布了声明，表示“对李女士遇害一事感到万分悲痛和愧疚，任何言语都无法表达我们的沉痛和自责，并真诚地向家属道歉，在这件事情是，我们负有不可推卸的责任”。同时滴滴也已经成立了专项工作组，正在密切配合谨防开展案件侦查工作，公司将会尽最大努力协助警方尽快破案，并承诺会做好后续工作，全面彻查各项业务，避免此类事件发生。实际上滴滴司机门槛过低已经成为了一个严重的问题，上周滴滴投资人张桓被快车司机殴打的事件就引起了广泛讨论。当时张桓甚至表示将贱卖手中的滴滴股份并带头抵制滴滴，不过后来司机道歉之后张桓收回了以上言论。有趣的是，今天交通部发文称，部分网约车平台因为违规行为被约谈时态度诚恳，但约谈后依然我行我素，甚至有的企业被多次约谈后违规行为反而变本加厉，所以未来管理部门对于这样的网约车平台将加大处罚力度并曝光其违法行为和处罚情况。虽然交通部的文章并不一定是针对滴滴出行的，但对于整个网约车行业来说，这一系列事件确实是一次警醒，所有人都不希望这样的悲剧再次上演了。





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