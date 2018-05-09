红米手机此前有Note、Plus 和 A 等前缀后缀，今天这一家族又多了一个成员——S 系列。小米和苏宁易购合作，在南京苏宁总部发布了红米 S2，这款手机将主打线下渠道销售和自拍功能。





我们先来看看小米对于这部手机的解释，产品总监表示之所以叫红米 S2，是因为 S 有两层意思，一个代表合作伙伴苏宁易购，而拧一个代表 Selife，也就是自拍了。自拍方面，红米 S2 搭载了1600万像素前置摄像头，前置柔光灯自然也是必不可少。除此之外，前摄还支持 HDR、AI 算法美颜，AI 功能主要集中在 AI 人像模式和 AI 护妆美颜功能上，能够识别面部妆容，避免影响唇妆、眼影等细节。后摄方面，红米 S2采用了1200万+500万像素的双摄，像素尺寸为1.25μm，感光元件规格和小米6保持了一致。

配置方面，红米 S2 搭载了5.99英寸 720P 屏幕，骁龙625处理器，这也是千元机上的常客了，存储配置有 3GB+32GB 和 4GB+64GB 两个选项，售价分别为999元和1299元。其他特性则有2+1卡槽设计、Android 8.1操作系统、小米自研 AI 人脸识别、小爱同学 AI 助理等。

外观方面，红米 S2 采用了和此前小米6X 类似的“杨柳腰”设计，有玫瑰金、香槟金、铂银灰三种配色，底部采用对称式设计，3.5mm 耳机孔位于机身顶部。





最后，这款手机暂时仅会在苏宁易购的线上、线下渠道及天猫渠道销售。苏宁表示红米 S2 将会是定位为“S”级别的重要产品，将提供30天无理由退货服务，并且在5月15日，苏宁还会开启为期两天的小米品牌日。

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