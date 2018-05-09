目前在科技领域，智能音箱产品似乎正成为下一种会变得非常流行的产品，国内外很多科技巨头巨头都已经推出自己的相关产品。不过，迄今为止，微软并没有参与智能音箱的硬件竞争，而是完全依赖于合作伙伴的硬件，这是否意味着微软会无动于衷呢？答案或许是否定的。





近日，德国科技网站 WinFuture 获得了一些微软最新的内幕消息，声称微软内部正酝酿相关智能音箱产品的计划，希望通过努力打造一款贴上“微软品牌”的智能音箱产品，届时该产品基于 Cortana 小娜和 Windows 10 IoT 物联网平台设计。消息称，目前微软这一计划还处于初步阶段，但一旦转变为现实，将有望成为苹果 HomePod 最有力的竞争对手之一。据悉，到目前为止，真正与微软有关的智能音箱产品只有一款，即来自哈曼卡顿的 Harman Kardon Invoke。该智能音箱基于 Cortana 设计，但在市面上并不算成功，所以微软希望能够通过自己来解决这个问题。消息还表示，通过相关开发文档了解，微软将会与长期的代工伙伴台湾广达进行合作，交由广达进行批量生产，但前提是微软的内部计划不变。另外，微软这款智能音箱产品将可能搭载高通的骁龙 212 芯片（4个 Cortex-A7 1.3GHz 内核），性能上足以提供基础保障，高通该系列芯片本身就是为智能手机而设计，只不过后来又调整战略主攻物联网设备。消息最后表示，微软的智能音箱何时问世还是未知数，因为考虑到这个项目才刚刚开始，原型设计都还没有，所以今年亮相并无可能，最快预计还要等到 2019 年秋季，届时也许还会归类到 Surface 硬件产品线当中。不过，消息认为微软可能会为了加快计划，直接交由第三方公司设计，然后贴牌生产，毕竟亚洲有太多智能音箱产品了，开发新款不难。话说回来，熟悉微软的都知道这一软件巨头变化多端，很多计划都曾在一夜之间改变，包括产品的命运，所以如果微软最终放弃智能音箱的计划，也一点不会令人感到惊讶。

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