上周余额宝发布公告称，持续了三个月的限购即将关闭，因为他们新引入了两支基金，资金不再有过于集中的风险。不过当时新基金仅对部分用户开放了，那么现在呢？今天我们着重查看了几位支付宝用户的余额宝栏目，发现基本上都已经能够购买另外两支基金了，更重要的是，收益率从此前不到3.9%涨到接近4.5%！





我们先来了解一下为什么余额宝会开放购买，此前因为有资金过于集中的隐患，所以余额宝背后的天弘基金不得不限购。但是从5月4日开始，博时、中欧两家基金公司旗下的“博时现金收益货币A”和“中欧滚钱宝货币A”两个基金新加入了余额宝，虽然天弘基金依然需要限购，但是两支新基金分散了不少压力，随时能够任意购买。大家关心的肯定是余额宝本身的功能会不会变化，比如能不能直接用余额宝付款、能不能随存随取等等。对此蚂蚁金服表示余额宝的实时消费支付等功能没有改变，用法和此前的余额宝没有任何变化。不过为了方便管理，每个用户只能持有三支基金其中一支，意味着如果你想要随时买入，需要把此前天弘基金中的钱转移到新基金中。

不过这里还是建议大家将此前天弘基金中的钱转到两家新基金中，因为后者的利率更高！在余额宝界面中完成了升级之后，余额宝的七日年化收益从此前的3.9%上升到了4.49%，每日万份收益上涨了7分钱。更重要的是，不仅买入时间没有限制了，此前2万元的额度限制也取消了。不过支付宝方面之前也表示，新增两个基金之后，只是“暂不”限时限购，这意味着一旦这三家又被大家挤爆了，那么可能又需要继续扩大基金名单了。

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