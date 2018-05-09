根据市场研究公司 Newzoo 收集的数据，2017 年全球游戏市场达到 1217 亿美元总收入，比去年增长 14.3%。同时游戏收入排名前 25 位的公司名单已出炉，这 TOP 25 总收入达 941 亿美元，占据了全球市场 77％ 的份额，而且与 2016 年相比增长了 29％。



游戏行业正在进行整合，顶级公司的增长再一次超过了整个游戏市场的增长。







腾讯以 181 亿美元的收入，51% 的年增长幅，占据全球市场总额的 15%，连续第五年成为世界第一大游戏公司。



紧随其后的是索尼、苹果、微软和北美发行商动视暴雪（Activision Blizzard）。索尼与苹果两家公司的营收额加载一起才能与腾讯持平，可见其吸金实力。需要注意的是，前 TOP 5 从 2016 年起就没有变动过，一直是这五家以此上榜。



网易是除了腾讯之外唯一一家跻身前十名的中国游戏公司，排在第六位，营收为 56 亿，增长率为 33%，超过了谷歌、EA、任天堂、万代南梦宫。



任天堂也以 36 亿第九名的成绩跻身前十，涨幅达 98%，较去年翻了一番。



与去年相比，当前十大公司中的大部分获得持续增长，而移动游戏 2017 年增长更是强劲，移动游戏收入占 TOP 25 公司收入的 46％，高于 2016 年的 41％。主机游戏从 2016 年的 37% 缩水到了 33%，而 PC 游戏则比较稳定维持在了 21%。值得注意的是，TOP 25 中有 13 家主要依靠手游盈利。









日本手机游戏玩家依旧是全球玩家中消费额最高的群体，这也养肥了很多将重心逐渐转移向手游的日系公司，包括万代南梦宫、科乐美、世嘉和 Square Enix 等传统游戏出版商，现在他们的手游业务收入均已超过主机游戏收入。



韩国 NCSoft 是 TOP 25 中涨幅最大的公司，同比增长 104%。这一增长主要归功于《天堂M》的成功，后者是长期运行的 PC MMO 《天堂》的移动版本。



Newzoo 还评论到，西方公司更喜欢通过游戏产品多元化来吸引更多玩家，而亚洲公司倾向于控制价值链的更多部分。后者被证明是 2017 年的一个制胜策略；去年增长最快的公司是那些掌控上游平台与资金的公司，其中最显著的就是腾讯，腾讯不仅掌握了 PC 和移动社交平台，主导了中国市场。而加上明智的多点投资，使其过去五年一直处于游戏行业的顶端。



拥有分销平台的优势在手机游戏领域非常明显。在游戏收入方面，苹果和谷歌在 2017 年创纪录，分别创收 80 亿美元和 53 亿美元。借助自家 App Store 的优异成绩，苹果现在已经是全球第三大游戏公司了。



索尼，微软和任天堂继续引领全球游戏机市场，通过在线商店的第三方销售赢得越来越多的收入。 实际上，这三家公司在 2017 年占所有游戏机收入的 57%。Switch 的热卖以及第一方游戏收入带动了任天堂的收入，同比增长 98%。







韩国 Netmarble 全年收入同比增长 82% 至 23 亿美元，这得益于移动 MMORPG 《天堂2：重生》在全球的成功。



迪士尼的收入下降 4% 至 8.7 亿美元，成为 TOP 25 中唯一一家收入低于 2016 年的公司。在 2017 年停止其最后一款专有游戏知识产权《迪士尼无限》之后，迪士尼游戏基本只靠授权许可营收。



GungHo Entertainment 和 Facebook 双双掉出前 25，GungHo Entertainment 因为《智龙迷城》的日渐过气，没有新的热门游戏作为填补，收入下降了 15%， Facebook 游戏部门收入下降 6%，主要是因为玩家们逐渐远离 Web 端游戏。



把这两家挤出 TOP 25 的是两家来自中国的公司：第 23 位的完美世界和第 25 位的三七互娱。两家公司都是以移动游戏为主的开发发行商，受益于中国手机游戏市场的庞大规模。



中国目前仍然是占据全球游戏收入四分之一以上的顶级消费国——其中移动游戏市场超过 60％，北美排在第二位，欧洲市场紧随其后。

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