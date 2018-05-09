昨天晚上，一场针对 5G 技术的讨论迅速在全网范围内蔓延开来，因为有传言称，在5G标准的表决会议，联想集团和旗下的摩托罗拉在表决过程中将选票投给了高通的方案，直接导致华为的方案以微弱劣势落败。这一说法迅速激起网友“民愤”，大家纷纷表示将抵制联想。





不过对于这一事件，联想却表示“纯属谣言”，自己当时是投给了华为的 Polar 方案，那么实际情况究竟如何呢？我们来理一理事件的来龙去脉。事件一开始源于知乎上的一篇回答，答主表示在 5G 数据信道码投票中，OPPO、中兴等国产品牌和联发科等台湾厂商都将票投给了华为主张的方案（长码用高通的 LDPC，短码用华为的 Polar），然而联想却将票投给了高通主导的方案（长短码都用高通的 LDPC），最终导致华为的方案以微弱劣势落败，并且答主给出了 3GPP 的官方数据（如下图）。

对于这一说法，联想表示自己和摩托罗拉移动对 5G 标准 Polar 短码方案的投票全部都是给了华为的，并且给出了当时的图片（如下图），可以看到联想和摩托罗拉确实都在华为这一栏，OPPO、小米、中兴、努比亚等国产品牌也一并在内。

那么为什么会出现双方拿出证据完全相反的情况呢？3GPP 的会议记录其实能够解答。原来知乎网友一开始爆出的是“数据信道码投票”，在这次投票中（86 b 次会议），联想确实站在了高通这一方，支持 LDPC 成为唯一“数据信道码”方案（如下图）。而联想给出的证据其实也是真实的，因为在第87次会议上，联想和摩托罗拉移动支持了华为的 Polar 码成为“控制信道码”的方案，并且又在“数据信道码”的投票中转投华为的方案了。

相信有细心的网友已经看出来了，知乎网友给出的投票是在底 86b 次会议上，联想当时在上确实是站高通的。而在上，联想一直是和华为站在一边的，并且在87次会议上，联想又在“数据信道码”短码的投票中站到了华为这一边，但是已经无关大局，因为 3GPP 已经决定高通的 LDPC 已经确定将会包揽“数据信道码”的长码和短码。最后的结果是，全部都是使用的华为 Polar 方案，而使用的全部都是高通的 LDPC 方案。总的来看，联想确实在 86b 次会议上站过一次高通，其他全部都是站华为，那么这次投票有没有直接导致华为落败呢？其实没有，据 3GPP 的官方数据，86b 次会议上各方对于“只用高通的 LDPC”还是“长码用高通的 LDPC、短码用华为的 Polar”的争论太过激烈，无法达成一致，所以并未做出决定。直到87次会议上，虽然联想也转投华为，但因为 Polar 在“数据信道码”上确实不如 LDPC，最后还是 LDPC 获胜，而 Polar 也在“控制信道码”上胜出。对于以上的一切，业内人士表示编码的确认并不是靠站队就能简简单单定下来的， 3GPP 会综合多方因素进行判断，最后的结果其实也在预料之内：华为拿下控制码、高通拿下数据码。所以对于这一事件，也请大家冷静看待。（本文仅代表作者观点，与威锋网无关）

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