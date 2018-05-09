几天前，有数据显示小米手机在欧洲市场的出货量增长了超过999%，成绩惊人，那么小米手机有没有进军美国市场的打算呢？手机的问题我们先放在一边，现在我们能够确定的是，小米的智能家居系列产品将会登录美国市场了！





在正在举行的谷歌的 I/O 大会上，小米公司国际业务副总裁王翔表示，小米希望将自己的智能家居产品带到美国市场，并且这些设备将会支持谷歌的 Google Assistant 虚拟助手。据介绍，首批登录的产品会有米家床头灯、米家 LED 智能灯泡以及米家智能插座，这也是米家系列的“基础款”，他承诺未来将会有更多小米智能家居产品来到美国。





销售模式方面，小米的这些产品将会通过亚马逊在线上渠道销售，并且和国内一样，他们也会在美国各地开设实体店，不知道是“小米之家”这种直营模式还是经销商模式呢？对于这一消息，有一点值得注意，除了最新支持 Google Assistant 之外，小米的智能家居其实也是原生支持苹果 Homekit 的，据悉，小米的网关、人体感应、智能按键、温度湿度传感器、ZeeBee 插座等产品都能够接入苹果的 Homekit，也就是说支持 Siri 控制。

所以在未来大规模铺货之后，小米的智能家居产品想必会在美国市场掀起热潮，毕竟它们在国内已经证明过自己的体验，并且同时支持了谷歌和苹果的两大生态，“群众基础”很不错。小米选择让智能家居而不是手机先进入美国市场，可能是因为专利规避原因，手机作为复杂的通信设备，在美国极易撞上本土企业的专利壁垒，而智能家居产品则相对要宽松的多。不过即使如此，小米其实也是很谨慎的，第一批只提供了少数几款智能家居产品。至于手机，雷军曾表示小米希望最晚在2019年年初开始在美国市场销售智能手机，或许这次智能家居产品现行正是小米的试水，因为此前在欧洲、中东等市场小米采取的正是这样的策略。而这种稳扎稳打的方法的确值得肯定，毕竟最近中兴和华为都在美国市场遭受了当头棒喝。

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