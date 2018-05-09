最近传出上市消息或是刚刚上市的企业不少，小米、爱奇艺、bilbili、虎牙、美团……这个列表可谓是相当长了。 但有趣的是，打前排的却都是视频类企业，包括此前的 B 站和爱奇艺，还有即将在北京时间今天晚上8点45分于美国上市的虎牙直播。





虎牙直播官方今天宣布了上市的消息，该公司的股票交易代码将会是“HUYA”，承销商包括瑞士信贷、高盛和瑞银集团等投资巨头，发行价格区间将会在10美元到12美元之间，有1500万股美国存托凭证。不过有外媒指出虎牙直播发行价已经确定为12美元，这意味着这次 IPO 中虎牙将募集到约1.8亿美元资金。说起直播平台，想必很多人都会想到斗鱼平台，为什么虎牙反而在斗鱼之前“抢滩登陆”了呢？根据虎牙直播的官方数据，现在该平台的注册用户已经达到了2亿人，并且月活跃用户数量超过8600万人，移动端有3800万，单个用户日平均使用时长高达99分钟，单季度弹幕评论高达17亿条，除此之外还有56万个活跃的主播。因为以上数据，虎牙直播也在官方直播页面中自诩“中国第一直播平台”。接下来我们再来看看财政情况，和过去不断烧钱不同，现在直播平台已经走进了平稳发展期，虎牙在今年第一季度获得了8.463亿元的营收，直播服务获得7.928亿元，广告等其他收益为5080万元。利润方面也成功同比扭亏，达到人民币3140万元（约合500万美元），去年同期的净亏损为4170万元。





说起虎牙和斗鱼，就不得不提到腾讯在3月对他们的投资了，3月8日，腾讯在一天之内分别向斗鱼和虎牙直播投资6.3亿美元和4.616亿美元，业界普遍认为腾讯这是想给游戏直播业务上一个“双保险”。值得一提的是，斗鱼最近也传出了 IPO 的消息，不过地点会在香港。

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