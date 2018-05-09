近日的空姐打车遇害事件引起全社会的关注，事件发生之后，滴滴第一时间道歉、担责，并宣布悬赏100万征集嫌疑人信息。但不少人仍将矛头直指滴滴出行，指责他们在司机资格审查机制存在漏洞。所以今天，滴滴再次发表声明，宣布顺风车平台全国停业整顿一周，并列出了原有机制的不合理之处，承诺会在全平台上自查整改。





其实从昨天开始，针对这一案件的各类信息就层出不穷，有人称嫌疑人的支付宝账户依然有效，不少网友便纷纷向该账号发送辱骂信息，同时也有不少诸如嫌疑人已被抓获的视频出现在微博上，那么实际情况究竟如何呢？河南网警巡查执法微博账号表示，有视频谣传嫌疑人刘振华已经被抓，但经过核实此人还没有到案。同时平安郑州表示沿路监控显示嫌疑人在作案后已经弃车跳河。对于这一情况，一名救援队工作人员表示嫌疑人跳河逃跑溺亡几率大，并且因为河流流速大、水底堆积物较多，搜寻难度也很大，如果溺亡会在48小时候浮上水面，当地潜水员和打捞队伍已经准备就绪。

简单来说，现在嫌疑人跳河之后依然生死未卜，那么滴滴这边又是什么情况呢？滴滴出行在公告中表示他们发现了诸多审查漏洞：1、嫌疑人接单账号其实属于他的父亲，该账号已经正常通过了滴滴顺风车注册的三证验真、翻坠北京筛查和首单前人脸识别等安全审核措施；2、嫌疑人账号在案发前曾有一起语言性骚扰的投诉记录，客服系统五次通话均无法联系到嫌疑人，然而最后却不了了之，未对投诉作出妥善处理。除了滴滴出行的官方公告之外，还有网友扒出了嫌疑人曾有犯罪前科的证据。甚至还有人爆出滴滴顺风车司机在接到订单时，能够看到其他司机对该乘客的评价，截图显示，司机们对于女性的评价大多非常露骨，网友们认为这一机制对于女性乘客的安全有很大威胁。

既然有诸多问题，那么整改自然是首要任务，滴滴出行表示：1、自5月12日零点起，顺风车业务全国范围内下线，整改一周；2、其他平台（快车、专车等）对全部司机全面审查，用一切手段清理人车不符等情况；3、运营、客服体系全面整改。不知道大家对滴滴的自查、道歉和后续处理措施满意吗？对了，昨天晚上滴滴发出的悬赏100万寻找嫌疑人，但是后来又撤下了悬赏。





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