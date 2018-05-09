在系统安全性上，安卓一直和iOS差距颇大，我们随便找来一份调查报告就能看到安卓厂商一大串的“不合格”，甚至不久前还爆出不少厂商在安全补丁推送中作假的丑闻。看到安卓生态如此混乱，谷歌自然也是无法忍受，在昨天的I/O大会上，谷歌安全部门主管Dave Kleidermacher表示将强制OEM厂商安装安全补丁。





Dave Kleidermacher称，谷歌已经修改了和OEM（指华为、三星、小米等第三方厂商）合作伙伴的协议，提供常规的安全补丁就是其中重要的一项，未来这些厂商将有义务定期发布补丁，而这将会使更多用户和设备定期收到安全补丁。

此前，谷歌一直以大约一个月一次的频率更新安全补丁，但是不少安卓厂商并没有进行跟进，据 SecurityLab 的调查，绝大多数安卓设备从爆出漏洞到收到更新都需要数月时间，甚至 HTC、一加等品牌连旗舰机都要等好几个月，从一片血红的评分完全能体现安卓手机糟糕的安全性。

更有甚者，外媒《连线》表示很多厂商会漏掉补丁，小米、一加和诺基亚平均漏掉1到3个补丁，华为、HTC、LG和摩托罗拉平均漏掉3到4个。甚至还有一些甚至会给用户推送一个“安全补丁”，但其实只是把上一次的更新包改了改更新日期，这显然是一种欺诈。

据安全公司RSA的调查，只有47%的公司或组织会在获知漏洞后立刻采取修补措施，有多达26%的公司会无视一些重大安全漏洞，因为他们没时间修复；16%的公司表示自己没有能力修复这些问题。所以在以前，不少安卓厂商会向谷歌提交申请，希望能够不对某些漏洞进行修复，而是直接将和漏洞有关的功能关停，这种方法显然省时省力，但谷歌以后不会同意这种申请了。甚至这种申请一般还都是大厂才会提交，不少小厂商压根就不会和谷歌有任何交流，因为他们并不在GMS（Google Mobile Services）协议和安卓伙伴项目（Android Partner Program）之中，安卓的开源特性在这里成了一把双刃剑。国内不少被大家熟悉的品牌其实都属于这一类，这里就不为大家列举了，有兴趣的朋友可以自行查询。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。