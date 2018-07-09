大多数智能手机用户对 HTC 并不陌生，而且都知道这个曾经当红的手机品牌陷入了困境。不过，似乎时来运转对 HTC 来说很难，因为前段时间又有更坏的消息传出。首先 HTC 承认将裁员 1500 人，约占其全球员工总数的 22%。再者，HTC 随后公布的财报显示，截止 2018 年 6 月的这一季度营收同比下跌了 68%。





面对接踵而来的困境，大家对 HTC 虽然还没那么悲观，但不少人脱口而出的观点几乎一致，认为 HTC 这家公司可能很难再活十年了。话说回来，HTC 怎会陷入如此绝境呢？HTC 还能实现自我拯救吗？说实话，简要回顾一下 HTC 的历史，不难发现它曾经如此辉煌。2008 年，HTC 发布了 HTC Dream（又名 T-Mobile G1 或 Era G1)，当时国内流行的叫法则是 HTC G1（Google G1)。重点在于，HTC G1 是全球第一款搭载 Android 操作系统实现商业化的智能手机。没错，提及 Android 的诞生就离不开 HTC，因为 HTC 就是这一切的开创者之一。HTC Dream 当时贴的是 T-Mobile 定制机的牌子。硬件上，正面采用了 3.2 英寸大小的屏幕，分辨率为 320×480 像素（180PPI），内部搭载来自高通主频仅 528MHz 的 MSM7201A 处理器，集成 Adreno 130 GPU，仅内置 192MB RAM 和 256 MB 的 ROM，同时机子的三围尺寸为 116.8×54.8×16mm 厚度相当感人。

把这款机子放到今天肯定没有什么可看之处，但 HTC G1 在当时确实是智能手机行业的一大冲击。因为 2009 年 3 月 Android 操作系统在美国的市场份额能够达到 6%，很大程度上是由于 HTC G1。毕竟当时还有 Symbian、Windows Mobile、RIM OS、Palm OS 以及全新 iOS 系统的竞争，Android 取得的成就真心不小了。2010 年，HTC 推出 HTC Evo 4G 再次创造了历史，因为这是美国第一款商用的 4G 智能手机。尽管首日销量不太理想，但仍轻松击败了同一天发布的三星 Galaxy S 旗舰手机。同样在 2010 年，HTC 与谷歌合作联合发布了 Google Nexus One，这是谷歌为整个 Android 手机生态系统的定制的示范性的手机，被人称之为“亲儿子”系列，虽然谷歌如今已亲自贴牌，但“亲儿子”情节仍延续到 Pixel 系列上，今年预计将推出 Google Pixel 3。2013 年，HTC 发布了 HTC One M7，这是 HTC 有史以来最好同时也最漂亮的智能手机之一。其一体式的金属机身外壳、对称的立体声扬声器、华丽的 1080p 显示屏等等一系列新特性，一经发布就赢得满堂喝彩。该机子在短短两个月内就卖出了 500 万部，在所有“年度最佳销量”榜单上几乎都名列前茅。

然而，不管 HTC One M7 有多出色，自从 2013 年 One M7 的最后巅峰之后，HTC 就在激烈的市场竞争中败下阵来，2014 年已不再是全球十大手机厂商，接下来短短几年时间里 HTC 智能手机的市场份额暴跌 75%，难以生存。到了今年 2018 年，HTC 手机在市场销量上已几乎没有任何水花，整个公司就像一艘破洞的巨轮慢慢下沉。HTC 在智能手机历史上的重要性是毋庸置疑的。但是为什么大家都认为它没有未来了呢？HTC 到底是哪里出了错？需要说明的是，HTC 衰落的原因有很多，根本不能简单由任何一个原因来明确代指，而且可能也不完全是 HTC 自己的错。不过，如果真要指出 HTC 犯过哪些大错，相信大多数人都应该都很了解，那就是 HTC 一直是一家太过于满足自我荣誉，而且不愿意低下头的公司，太以自我为中心。不可否认，过去 HCT 的成功确实源于消费者或客户在亲朋好友间的相互推荐，也有商家介绍、媒体报道及消费者意见回馈，坚持以顾客为中心，才日益拓展了市场占有率。但是，当苹果和三星每年砸下数十乃至上百亿美元广告营销手机，花钱将自家的产品研发成智能手机行业标杆之作时，HTC 仍相信自己的产品质量够硬能够杀出血路。标杆的好处在于，今天很多消费者购买手机，无论买的是小米、vivo 还是华为，依然会参考 iPhone 和三星旗舰，因为无论是事实还是在大众眼里，苹果和三星当前的确是行业的权威，可并没有人会将选购的机型与 HTC 对比。虽然 HTC 一些手机也很漂亮也很出色，例如新发布的 HTC U12 Plus，但存在感实在太低了，人们默认 HTC 已经是过去式。说到广告营销，尽管大多数购买手机的消费者相信“广告做得好不如实际产品好”，但看广告的用户大多数并不那么关注硬件规格和设计创新，例如当很多消费者看到满大街的 OPPO 和 vivo 营销广告，身边也有朋友使用并告诉他们不错，那么顺其自然的情况下，他们很快也会变成 OPPO 或 vivo 的用户。

还有一点比较令人遗憾的是，HTC 拒绝承认自家手机定价过高的事实，每推出一款旗舰的定价几乎都与三星旗舰水平相当，有时甚至更高。但要知道，三星凭借品牌认知度及行业影响力，自家 Galaxy S9 旗舰的全球购买力必然不低。然而，HTC 品牌影响力已经跌至低谷，自家新品 U12+ 不仅宣传不足，价格又与三星旗舰看齐，这难道不是自阻财路吗？简单来讲，一款手机就算做得再好，融合了所有的先进功能和创新设计，如果没人买一切都毫无意义。老实说，今天有多少国人愿意花费比国产旗舰还多一两千元的钱去买 HTC 呢？即便是硬件技术各方面都行业领先的三星，国人也没有为之动心，而且国人更热衷于大家都在津津乐道的的手机，寻求共鸣。如今，每当在亲朋好友间提起 HTC，无一不承认 HTC 的辉煌时代真的结束了。HTC 手机还能做什么来拯救自己呢？如果按照国内广大手机用户的需求，“性价比”可能是一条不错的道路，即一款产品在提供 HTC 基因的前提下，价格又要便宜到国产旗舰的水平。HTC 必须放下身段，承认自己已无法与三星和苹果在同一水平层级上竞争，因为曾经那些美好的日子真的已经过去多年了。可以确定的是，如果 HTC U12+ 的定价只是一加 6、小米 MIX 2S 或 vivo NEX 等国产旗舰的水平，那么正在考虑购买后三者的消费者，一定也会将 HTC U12+ 纳入考虑的范围内，至少价格上就很感兴趣了，再加上一些节假日或购物节的促销，HTC 手机应该不难再次回到消费者的购机备选方案中。

与此同时，从长远来看，仅专注高端并不是 HTC 最合适的道路，索尼专注高端也没能重新让手机业务盈利，唯有集团的其他业务进行弥补。同样地，三星一个如此庞大的集团，同样也不只靠 Galaxy S 系列旗舰来支撑销量和营收。所以，HTC 很有必要关注中低端市场，毕竟中国手机厂商当前的增长离不开中低端市场的贡献，特别是海外的新兴市场，那里有数亿潜在的智能手机用户。可能很多人认为，HTC 全面亏损已经无暇顾及太多产品线了。其实在这种情况下，参考苹果的战略若再加以改进或许会是不错的选择，苹果善于将老旗舰卖给新兴市场，从中赚取丰厚的利润。对于 HTC，之前如此巅峰 One M7 或过气旗舰，通过改进内部硬件规格，调低定价发往新兴市场相信仍有销路。当然，HTC 不只是亏损，其真正做手机的团队，很大一部分也卖给了谷歌，所以这些工作可能的确并不易展开。无论如何，HTC 品牌至今仍被大多数人认知，而且依然有一定的粉丝量，毕竟今天很多机友过去或多或少都接触过 HTC 手机，并可能因此而成为死忠粉，坚定地购买每一代 HTC 旗舰，包括最新的 U12+，所以有太多人不希望 HTC 倒下了。然而，HTC 曾经的辉煌已经过去了，再不彻底改变就真的没有希望了。在你看来，HTC 该如何自救呢？

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