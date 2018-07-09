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2018-07
10
08:07
虽然三星 Galaxy S9 和 Galaxy S9+ 在近四个月前才刚刚发布，但是关于 Galaxy S10 系列的传言已经开始浮出水面。
韩国网站 The Bell 今天报道，三星计划在明年推出三款新的 Galaxy S 智能手机，包括 Galaxy S10、Galaxy S10+ 和一款价格较低的 Galaxy S10。后者预计将是首款入门级 Galaxy S 机型。
这个消息听起来是不是有点耳熟？目前外界普遍预测，苹果将在今年 9 月份推出三款新 iPhone，包括第二代 iPhone X、6.5英寸的 iPhone X Plus 和一款价格较低的 6.1 英寸 LCD iPhone。
报告还说，Galaxy S10+ 将采用后置三摄像头系统和前置双摄像头系统。据了解，后置三摄像头系统中将使用跟 S9+ 一样的广角镜头和长焦镜头，并且会加入一个全新的 120° 超广角镜头。同样，这个消息好像也在哪里听说过。此前有传言称，苹果将在 2019 年推出至少一款带有后置三摄像头的 iPhone。
标准版本的 Galaxy S10 预计将配备前置单摄像头和后置三摄像头，而入门级的 Galaxy S10 则配备了前置单摄像头和后置双摄像头。
上个星期，The Bell 还报道称 Galaxy S10和 S10+ 都将采用屏下指纹识别，以及类似 Face ID 的 3D 面部识别功能。除了这两种生物识别选项，三星似乎正在计划去除虹膜识别。
三星预计将在明年 2 月的世界移动通信大会上发布 Galaxy S10 和 Galaxy S10+，并在 3 月份推入市场。至于会不会有入门版 S10，我们可以拭目以待。
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