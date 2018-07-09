对于摄影爱好者来说，2018年会是令人激动的一年，因为全画幅无反相机这个重要的领域终于要有新成员了，佳能和尼康都计划在今年年内推出自己的全幅无反相机，和索尼的 A7/A9 系列展开竞争。主流厂商纷纷入场，意味着饱受智能手机冲击的专业相机市场终于要升温了。





相机市场的现状其实不太乐观，傻瓜相机现在已经灭绝，中端和入门市场也已经岌岌可危，除了真正面向专业人士的旗舰机之外，也只有富士、奥林巴斯这种有胶片、复古等噱头的厂商能够守住自己的一亩三分地了。但是索尼之前已经向我们演示过，专业级便携相机和全画幅无反相机会是未来相机市场重要的发展领域，因为这类产品仍然能够提供最优质的性能和画质，但却具备更好的便携性和更低的价格。所以在 RX 系列和 A7 系列诞生以来，佳能、尼康等厂商也在这些领域大力投资。我们先来看看佳能的无反相机，据知情人爆料，佳能首款全幅无反将会在2018年9月的 Photokina 大展到2019年 CES 中间的一段时间发布，但是具体的规格并没有消息。尼康方面则准备一口气推出两款全幅无反，具体的规格如下：· 一款2400到2500万像素，一款4500到4800万像素，都是全画幅；· 和索尼 A7系列类似的机身尺寸，但有更好的人体工程学设计；· 机身支持5轴防抖；· 9fps 连拍；· 卡口尺寸为55mm，整个安装直径为65.4mm；· 新卡口支持 f / 0.95 的超大光圈镜头；· 支持 XQD 和 CF Express 存储卡；· 电子取景器分辨率为360万像素；· 随新机会有 24-70mm、35mm 和 50mm 三只新镜头发布，很可能会有 f/1.4 的超大光圈；· 套机价格，旗舰款4000美元，入门款3000美元，约合26414/19810元人民币；· 新机将会在第二季度发布。

现在看来，坚守了多年单反，佳能和尼康还是决定革自己的命了，可以预见即使是他们，也已经认为无反全幅能够提供足够的性能和画质，并且准备好了转型策略。别看只是发布一款新品，全幅无反相机对于佳能和尼康来说是非常可怕的，因为这动摇了半个多世纪以来两家公司的核心竞争力——单反相机。而且在进入无反相机市场之后，即使是佳能和尼康，也需要在镜头群上从零开始，对于机身成本的控制也比不上索尼，所以未来这三家巨头在全幅无反市场的竞争，可能会非常惨烈。同时我们也需要明白，即使佳能和尼康决定革自己的命，也无法阻止智能手机继续攻占专业相机市场，但是看到这些传统相机市场积极地拥抱未来，我们消费者还是很乐于看到的，毕竟手持一台漂亮的相机、拍出美妙的大作，这可是所有摄影爱好者的毕生追求。

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