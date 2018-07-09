7月10日消息，微软正式发布小屏廉价的Surface Go，采用10英寸屏幕，集成支架，预装Windows10 s，售价399美元起，7月10日开始预订，8月发货。Surface Go将针对教育市场，与iPad进行正面竞争。





配置方面，Surface Go采用了10英寸PixelSense显示屏（1800 x 1200分辨率）。PixelSense是微软研发的基于视觉交互的技术，它使液晶显示器能够识别出放在屏幕上是手指、手掌还是其他物体，别想歪。处理器上搭载英特尔的Pentium Gold 4415Y处理器，配备4或8GB RAM和64或128GB存储空间，支持Windows Hello面部识别。采用无风扇设计，续航长达9小时，内置支架铰链可延伸至165度，重量大约520克。接口方面，Surface Go提供包括Surface Connect、USB-C 3.1、耳机插孔、存储扩展的MicroSD等。

Surface Go定位于低端Surface系列，起价399美元远低于Surface Pro的799美元。更重要的是，它将竞争目标锁定在 了售价329美元的9.7英寸iPad上。Surface长期以来一直是一个不同于传统笔记本电脑的类别，专注于专业创意人士，或许跟iPad Pro很像。Surface Go键盘外壳和较小尺寸的组合意味着它不适合打字。虽然微软一直在为它做背书，但就像MacBook的蝶式键盘一样，依旧不太理想。当然，键盘需要单独购买，售价99美元。

Surface Go将于8月6日正式到来，你是会选择Surface Go还是iPad呢？

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