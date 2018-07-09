坏掉的照片想要修复并不容易，现在 AI 学会了从破损照片中识别图源数据，复原成清晰的照片。







来自 NVIDIA、麻省理工学院和阿尔托大学的研究人员日前发现了一种使用 AI 修复像素照片的方法——即便 AI 从未见过目标照片的清晰版。



该小组使用深度学习教会 AI 将图像、文本或视频拼凑在一起，从各种嘈杂零碎的信息中恢复图像。这意味着 AI 可以突破以往的训练方式，不再需要依赖看过完整的照片来还原损坏照片的完整特征，从现在开始，AI 可以仅仅通过“损坏数据”的分析或者两张以上的损坏照片来重建清晰的照片。



令人惊讶的是，AI 从“坏照片”或者说“坏数据”中获得的修复能力甚至有时候比参考完整图样还要强。



AI 通过利用损坏照片训练的神经网络来实现图像修复，使得它不需要干净的图像，实验表明，受不同种类破损侵蚀的怀旧照片在 AI 多次识别分析后，仍然可以产生与使用正常照片识别恢复的照片质量“几乎相同”的结果。关于该研究最令人兴奋的一点还有，它可以显着减少图像渲染所需的时间——识别速度将以毫秒计。



这种基于深度学习的方法未来更大价值是应用在医学领域，帮助 MRI（磁共振）扫描等的成像清晰度进一步增强。

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