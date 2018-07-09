除了娱乐，VR 在教育上的应用也越来越广泛，需求也越来越大，结合虚拟现实与有趣的游戏形式，不少开发商与教育机构包括 VR 平台商们都开始琢磨怎么发挥 VR 在教育领域的更大价值。







娱乐和教育视频游戏开发工作室 Schell Games 新作《HoloLAB 冠军》（HoloLAB Champions）于 7 月 10 日在 Steam 发布。《HoloLAB 冠军》是一款沉浸式虚拟现实化学游戏，由教育科学研究所和小企业创新研究项目（SBIR）提供支持。



游戏首发有两个章节，每章节 30 分钟左右，它向玩家展示了一系列科学实验挑战，通过赢得挑战而成为冠军。这款游戏最大的好处就是无需投资有幸的实验室设备，给予中学生们大量模拟实验的机会，拉近化学科学与同学们的距离。



这不是 Schell Games 首次涉足教育游戏。2016 年它发布了《Happy Atoms》，一款结合智能手机/平板扫描原子物理模型的游戏，该项目和《HoloLAB 冠军》一样获得了美国教育部的资助。



《HoloLAB 冠军》的售价为 10 美元，不过算上 HTC Vive 配套硬件的话也算不上便宜，对于那些有兴趣学习某些化学反应的人来说获取有些难度。不过开发商正在致力于向教育工作者和学校提供免费的副本，希望这款游戏有机会登上课堂。







类似于《HoloLAB 冠军》这样的教育类要 VR 游戏最近涌现的势头非常明显，其他游戏工作室也在想办法进入课堂，除了化学、原子物理之外，还有为小儿外科医生和工厂工人提供虚拟实践培训的 VR 教育游戏。正如开发商所说，VR 绝对能够成为很好的教育辅助工具，“它能够让亲自动手来操纵虚拟物体，可以学习数学、科学、工程、历史等等，而且比传统课堂更容易，更直观。”







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