昨晚，特斯拉与上海临港自贸区正式达成合作，将独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），上海市政府在一份声明中指出，此举是上海市有史以来最大的外资制造项目。



中国是特斯拉的重要市场，进出口关税导致的价格上涨会让特斯拉越来越多难以渗透中国市场，这就是为什么在上海建立超级工厂的部分原因。



特斯拉和上海政府达成了建立特斯拉工厂的初步协议。特斯拉希望最终在上海工厂每年生产约50万辆汽车。



如果上海和弗里蒙特的工厂（特斯拉在美国的工厂）未来达到其理论最大产量，特斯拉每年将能够生产约100万辆汽车。





特斯拉在一份电子邮件声明中表示：“今天，我们已与上海市政府签署合作协议，开始在上海建设Gigafactory 3，这是一家新的电动汽车制造厂，在我们获得所有必要的批准和许可之后，我们预计在不久的将来开始施工”。“我们很高兴与特斯拉实现战略合作，我们欢迎特斯拉在上海的纯电动汽车的研发，制造和运营，”上海市市长应勇在另一份声明中表示，“上海市政府将全力支持特斯拉工厂的建设，努力营造更好的环境，为包括特斯拉在内的上海各企业的发展提供更好的服务。”虽然政策上是一路绿灯，但是根据特斯拉透露的工作规划来看，这座超级工厂，至少需要两年时间才可以完全建成。如果要达到目标预计的年产50万台产能，预计还需要2-3年时间。

为了应对美国和中国之间的关税，特斯拉不得不提高其已经非常昂贵的Model S和Model X车辆的价格。特斯拉最低配车型都涨了14万元，大部分车型价格更是突破了100万元。这种巨大的价格差异有望通过在上海建立工厂免除25%的额外惩罚性关税，以标准进口车的15%关税来计算。然而，在上海工厂上线之前，中国消费者将不得不按原价购买。其实关税增长对笔者的影响还是比较小的，毕竟我不是差那10万8万的人。

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