7月12日消息，据路透社报道，中兴已与美国商务部签署了一项托管协议，一旦中兴通讯向第三方托管账户中存入4亿美元，禁令将立即解除。这4亿美元作为保证金，如果中兴再次违反协议，美国有权利没收。





2017年3月，美国商务部认为中兴违反美国出口管理条例，向伊朗和朝鲜非法提供通讯设备和技术。后来美国商务部与中兴达成了和解协议，在和解协议里中兴同意向美国商务部缴纳罚款共计11.9亿美元，中兴也按照要求对违规的39名员工进行处分。2018年2月，美国商务部工业和安全局要求中兴提供阶段性报告，报告中要求中兴提供违规员工的职位，权责，工资和奖金信息。但根据美国方面调查，中兴并没有对员工进行处分，除了一名员工之外，其他所有相关员工都拿到了2016年的奖金，美国商务部发现之后勃然大怒，并于今年4月16日发布禁令，禁止美国企业向中兴通讯销售元器件，时间长达7年。这项为期七年的禁令禁止了中兴向如高通等美国公司如采购硬件，杀敌一千自损八百的做法让高通等公司躺枪。但考虑到中兴智能手机等设备大多数芯片的供应都来自美国，分析师称，这基本宣告了中兴的“死刑”。

美国商务部发言人在一份电子邮件声明中说：“对中兴的禁令只是一项合法的执法行动，与贸易战无关”，“它将成为一次警示，希望其他公司能够以此为戒”。虽然美国商务部这么说，但这是有史以来OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）对非金融机构开出的最大罚单。美国商务部计划修改于去年达成的和解，将中兴需支付的3.61亿美元也做为和解的一部分。于是，加上10亿美元的罚款以及将来违规将支付的4亿美元保证金，中兴需要向美国支付总计约17亿美元的罚款。民主党参议员查克舒默在一份声明中说，允许中兴通讯恢复在美国的商业活动是对特朗普总统承诺的背叛，之前美国总统特朗普曾承诺对中国采取强硬措施以此来保护美国工人得权益。他还称这笔交易“非常可怕”，并认为这将破坏美国的国家和经济安全。虽然还需要缴纳4亿美元保证金，但目前来看这可能是对中兴最好的结果了。受此利好消息，中兴通讯A股股价于今日开盘即涨停。中兴方面回应：“我们将痛定思痛，禁令解除后将迅速恢复生产”。

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