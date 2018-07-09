今天特斯拉创始人马斯克在中国街头吃煎饼的照片火了，网络上不少人赞扬了马斯克亲民的一面。但是地球的另一边，特斯拉的员工们可不太喜欢这个老板。今天彭博社发文称，特斯拉工厂的地面上满是未经处理的污水、员工们不得不依靠红牛坚持工作，还有不少员工在混乱的工作环境中受伤。





其实特斯拉加班严重已经不是秘密了，马斯克就多次表示自己加起班来一周都不回家，一件衣服穿5天，甚至粉丝都看不下去了为他众筹了一个沙发床放在办公室里。好在最后特斯拉终于实现了每周生产5000辆 Model 3 的承诺，但是我们还是要清楚，虽然这个世界爱看个人英雄主义的故事，可这一切并不是马斯克一个人的功劳。把时间拨回2015年，马斯克和其他12名顶级工程师在工厂中确定了 Model 3 的设计，包括电池、外挂、底盘、内饰、车身、驱动系统、热力学和安全性。但当时工程师们畏惧的并不是其低廉的成本，而是马斯克要求他们在2017年开始量产这辆车，与之对比，传统车企一辆车的研发周期长达5年。特斯拉设计师 Blades 和工程师 Mardall 表示，他们当时就对自己的妻子道了歉，因为未来半年内他们可能都要一周七天住在工厂里了。当然，加班的也不止工程师和设计师，最惨的还是工人，几批工人需要每12小时轮一次班，有些则长达16小时。特斯拉生产助理 Mikey Catura 说：“公司提供了免费的红牛，因为我们的工作强度实在太高了，数周的连轴转之后，走出工厂的人们看起来就像是僵尸一样。”

除了无休止的加班之外，特斯拉的工作环境也饱受抱怨，之前有媒体报道称，特斯拉在工厂外搭起了一个大帐篷，里面竟是 Model 3 的总装配线，外界认为特斯拉的这一做法一点都不符合一家科技公司该有的人文关怀。而工厂内部的情况也好不到哪去，油漆车间员工 Duran 表示：“未经处理的污水就这么留在厂房的地面中，但是为了继续生产，员工们不得不在一片污水上工作。”油漆污水大多都含有有害物质，大家应该都清楚。对此，特斯拉技术经理 Dexter Siga 称：“作为一家年轻且发展迅速的公司，努力工作是我们的唯一出路，我觉得自己很对不起员工，所以当他们在加班时，我不会去工厂对面住酒店，我会睡在地板上，因为我不希望自己过得比那些辛苦的工人更舒服。同时在这一前提下，安全是我们压倒一切的优先事项。”那么实际情况是否如此呢？毕竟“装可怜”似乎总是企业高管们的惯用套路。污水事件我们放在一边，先来回顾一下2016年11月18日的一起意外，当时 Fremont 工厂的一名工人被叉车撞断了踝关节，最后甚至不得不截肢保命。据统计，2015年和2016年特斯拉工厂的重伤案例远高于行业平均水平。不过在2017年，特斯拉的重伤数量下降了25%，马斯克在上个月表示，现在特斯拉的受伤率已经比行业平均水平低6%了。

特斯拉现在已经成为了全世界范围内都称得上是“现象级”的一家公司，不仅因为他们成功的产品，还因为他们一路走来的各种缺点和争议，这也使得媒体们喜欢把放大镜对准他们。像是卖了几十万辆车却发不出货这种事情，放在其他公司身上可能早就破产了一万次了，但特斯拉还是撑过来了，那么马斯克未来还会给我们带来什么惊喜呢？我们拭目以待。

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