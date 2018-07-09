

最近，小米生态链企业疯狂发布新品。90mm物镜天文望远镜，售价1199元；AI智能侦测的米家智能摄像机，售价129元；高颜值的米家石英表，售价349元。小米的目标果然不是苹果，而是沃尔玛，小米离杂货铺的目标越来越近了。





年轻人的第一个望远镜？







极蜂天文望远镜是由小米生态链企业西安蜂语科技带来的新产品，这家公司之前的代表作是米家对讲机。极蜂天文望远镜最大的特点就是拥有90mm的大口径物镜，相较市面上常见的80mm物镜，能够带来更高的进光量。镜片表面为FMC多层镀膜工艺，有效减少了光损。还搭配了寻星镜、赤道仪等专业寻星工具，追星更轻松，金属烤漆表面也让镜筒的质感更棒。作为年轻人的第一台天文望远镜，除了大口径的物镜，极蜂天文望远镜标配了PL6(100倍)和PL20(30倍)两种型号的金属目镜，搭配600mm长焦距筒身，让望远镜拥有了更大的有效放大倍数。天地两用，既可观看星空、又能观看地面风景。极蜂天文望远镜附赠一个手机支架，你可以通过手机屏幕来拍摄月亮、木星等，拍摄之后分享到朋友圈，想想逼格还是很高的。年轻人的第一台天文望远镜，反正笔者有点心动，你会入手吗？

米家智能摄像机：AI智能侦测





小米米家智能摄像机支持1080P全高清分辨率，配备130度超广角镜头。支持夜间摄像，内置10颗红外补光灯，有效夜视范围可达10米。并且支持AI人形智能侦测，可以免除窗帘摆动、小虫飞过等无效报警。感觉以后晚上一些特别的事情就不能做了，会被摄像头拍得一清二楚，还是广角。小米米家摄像机这次采用了全双工语音通话设计，终于不再跟以前那样一问一答，摆明就是个对讲机嘛。至于存储方面，这款智能摄像机支持Micro SD卡、NAS存储、云存储。

高颜值米家石英表





米家石英表采用了极简的设计理念，镜面为水滴弧形，整体造型中间厚，边缘窄，使其呈现了一种天然鹅卵石般的造型。鹅卵石你懂吧，就是好看，还滑溜溜的。比较良心的是米家石英表采用蓝宝石镜面，更加通透同时也更加耐刮擦，内置进口石英机芯，支持30米生活防水，日常使用没有问题。

在功能上米家石英表支持3秒极速对时、计步、世界时间、来电提醒和闹钟等常见功能，售价仅为349元。不过像小编这样的宅男，还是喜欢小米手环3，你们呢？

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