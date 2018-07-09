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2018-07
14
00:18
智能手机行业的快速充电已经存在很多年了，但直到去年秋季苹果推出的 iPhone X 和 iPhone 8 系列旗舰才正式引入了这种功能。然而，苹果的快速充电功能主要基于改进充电技术而来，所以面对诸多专注快充技术的安卓手机时，充电速度还是会更慢些，并且需要特定的电源适配器和线缆，用户需花钱自购。
现在，专注快速充电技术的安卓厂商，似乎要更进一步拉开与苹果的差距了，例如长期以超越苹果为目标的国产手机厂商华为，正计划为新手机提供充电功率高达 40W 的快速充电技术。这是继全球最快 OPPO VOOC 超级闪充技术（50W）之后，充电功率第二高的快充技术。
本周，一款神秘的华为电源适配器悄然通过了中国 3C 认证。根据相关信息显示，这款充电器的型号为 HW-100400C00，在规格上可以提供 10V 4A 的输出，最大功率可以达到 40W。虽然没有标明华为这款充电器将用于什么设备，但根据其他输出规格，例如 5V2A 和 9V2A，基本可以确定专为智能手机或平板电脑标配。
华为当前 P20 系列所提供的快充技术功率最高为 22.5W，很显然 40W 又将是一次质的提升。与苹果作对比，苹果去年的 iPhone 快充最高功率仅为 18W，这就表示华为新的快充技术功率是苹果的两倍以上。
当然，更早在 2016 年的时候，华为的荣耀 Magic 也曾实现过 40W 快充，声称 30 分钟可以充入90％的电量，仅需 45 分钟就能完全充满电。不过，当时是 5V8A 的充电规格，与今天曝光的 10V 4A 不同，预计在充电效率上会更快一些，有可能充满电缩减到 30 分钟左右。
至于接下来会用到哪款新手机上暂时还不清楚，据推测有可能会是今年秋季全新发布的 Mate 20 旗舰。说实话，华为将快速充电技术作为新旗舰改进的焦点并没有错，因为当前整个行业对电池技术暂无显著突破，而且也不可能无限制的增大手机的电池容量，所以快速充电就正好做了弥补，至少提高了便利性。
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