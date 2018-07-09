智能手机行业的快速充电已经存在很多年了，但直到去年秋季苹果推出的 iPhone X 和 iPhone 8 系列旗舰才正式引入了这种功能。然而，苹果的快速充电功能主要基于改进充电技术而来，所以面对诸多专注快充技术的安卓手机时，充电速度还是会更慢些，并且需要特定的电源适配器和线缆，用户需花钱自购。





现在，专注快速充电技术的安卓厂商，似乎要更进一步拉开与苹果的差距了，例如长期以超越苹果为目标的国产手机厂商华为，正计划为新手机提供充电功率高达 40W 的快速充电技术。这是继全球最快 OPPO VOOC 超级闪充技术（50W）之后，充电功率第二高的快充技术。本周，一款神秘的华为电源适配器悄然通过了中国 3C 认证。根据相关信息显示，这款充电器的型号为 HW-100400C00，在规格上可以提供 10V 4A 的输出，最大功率可以达到 40W。虽然没有标明华为这款充电器将用于什么设备，但根据其他输出规格，例如 5V2A 和 9V2A，基本可以确定专为智能手机或平板电脑标配。

华为当前 P20 系列所提供的快充技术功率最高为 22.5W，很显然 40W 又将是一次质的提升。与苹果作对比，苹果去年的 iPhone 快充最高功率仅为 18W，这就表示华为新的快充技术功率是苹果的两倍以上。当然，更早在 2016 年的时候，华为的荣耀 Magic 也曾实现过 40W 快充，声称 30 分钟可以充入90％的电量，仅需 45 分钟就能完全充满电。不过，当时是 5V8A 的充电规格，与今天曝光的 10V 4A 不同，预计在充电效率上会更快一些，有可能充满电缩减到 30 分钟左右。至于接下来会用到哪款新手机上暂时还不清楚，据推测有可能会是今年秋季全新发布的 Mate 20 旗舰。说实话，华为将快速充电技术作为新旗舰改进的焦点并没有错，因为当前整个行业对电池技术暂无显著突破，而且也不可能无限制的增大手机的电池容量，所以快速充电就正好做了弥补，至少提高了便利性。

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