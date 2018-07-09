很多人都不想在封闭的办公环境下工作，认为开放的办公环境可以促进交流，提高工作效率，但事实可能并非如此。哈佛大学研究人员发表的一项最新研究表明，与传统办公环境相比，开放式的办公空间让人们面对面的交流减少了70％，生产力也急剧下降。





研究人员追踪了两家世界500强公司，它们正在将办公室改造成开放式的环境。研究人员使用了一种特殊的传感器（类似于挂脖子上的工牌）来记录员工之间交流的信息，研究人员收集了装修前几周和装修后几周的信息。研究发现，两家公司的员工（一家公司52名，另一家公司100名）在很大程度上面对面交流的次数减少，而发送的电子邮件却增加了20％到50％，公司高管称生产力有了质的下降。虽然开放式办公环境的理念是推动员工之间更加高效的协作，但事实上可能恰恰相反。

该研究的作者称，“就像那些经常唱衰开放式办公的新闻一样，开放式环境下的员工会尽可能地隔离自己（例如戴上耳机），或者尽可能显得忙碌（因为每个人都能看到它们）”。虽然研究中发送的电子邮件数量确实增加了，但研究发现，这种交流增加的量并不等于面对面交流中损失的量。这不是第一次指出开放式办公的缺点了，但研究人员声称，这是第一个由于工作环境改变得出的研究，之前主要依靠员工调查，显然这次的研究可信度更高。研究人员得出了以下结论：1、开放式办公空间实际上并不促进交流。相反，它们会导致员工更加注重自己的隐私。2、过度开放的办公空间会降低整个团队的生产力。3、不是所有的工作都会在开放式的环境中效率更高。你是更喜欢开放式的办公环境还是相对封闭的办公环境呢？你觉得哪种效率更高？

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