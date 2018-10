根据坊间盛传我们已经知道,苹果今年的新一代 iPhone 预计将有三款。其中两款是采用 OLED 显示屏,分别为新 5.8 英寸 iPhone X 和 6.5 英寸 iPhone X Plus。另一款则是 6.1 英寸的 LCD 机型,价格相对实惠一些,硬件自然相比前两款有所下调,例如只有单摄像头。问题是,苹果如今新一代 iPhone 就发布三款,三星的旗舰又如何应对呢?





》

7 月 17 日,外媒 Business Insider 通过 TF 国际证券分析师郭明錤的新研究报告爆料了解到,三星新旗舰的确会一对一与苹果 iPhone 竞争,并可能借鉴相同的尺寸和功能分割档次的方式。初步可以确定,三星下一代旗舰 Galaxy S10 会有三个版本,每一个版本都能与苹果今年 9 月三款 iPhone 形成直接竞争。知名分析师郭明錤声称,三星将会在明年年初推出旗舰机 Galaxy S10 系列,并且该系列将会包含 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.4 英寸三款机型。其中,6.1 英寸和 6.4 英寸的机型将内置基于超声波的屏幕指纹识别技术,尽管这是苹果早在 iPhone X 上就决定不会采用的一项技术,但三星内部长期致力于该技术的研发,并会对此进行积极推广。郭明錤指出,虽然三星和苹果之间长达7年的诉讼在不久前才刚达成和解,但三星此举肯定会重新引发有关三星抄袭苹果的长期争论。实际上,郭明錤这一次新的爆料,与前段时间我们在《 三星S10学苹果也有三款机型 报道中提到的基本一致,当时韩媒就已经爆料称,明年将是三星 Galaxy S 系列旗舰手机发布十周年纪念,与苹果庆祝 iPhone 十周年一样,Galaxy S10 分为三个版本,内部代号分别为:Beyond 0、Beyond 1 和 Beyond 2。其中 Beyond 1 和 Beyond 2 这两款为 Galaxy S9 系列的全面升级,均采用全视曲面屏。Beyond 2 所指的是 Galaxy S10 Plus,将对拼苹果 iPhone X Plus。韩媒表示这款机子的屏幕大小为 6.4 英寸。这个尺寸相比 8 月将发布的 Note 9 屏幕(6.38 英寸)还大一些,更接近于 iPhone X Plus。不仅如此, Galaxy S10 Plus 将配备 5 个摄像头,3 个在背面,2 个在正面。据称后置三摄像头模组中,不仅包含了与 Galaxy S9+ 类似的广角镜头和长焦镜头方案,可变光圈,而且还加上了一枚全新的 120º 超广角镜头。三星并不是第一家采用三摄像头方案的厂商,但也比苹果领先,因为传闻称,苹果要到 2019 年才会推出带有后置三摄像头的 iPhone。Galaxy S10 阵容中,比较值得关注的是另一款代号为“Beyond 0”的机型。该机型的硬件配置相比旗舰可能稍微下调,主要对拼价格相对实惠 6.1 英寸 iPhone,因为该机型没有延续三星旗舰经典的双曲面设计,而且只配有单摄像头,因此价格在这三个版本之中定价也最为实惠。另外,韩媒还有一些消息认为,三星还可能会在新旗舰 Galaxy S10 上将放弃征战多年的虹膜识别技术,三星准备了与 iPhone X 类似的 3D 面部识别技术,而且据说三星比苹果的技术更加先进,精确度更高,识别速度更快,并且更安全。不过知情人士透露,三星目前尚未做出量产版的最终决定,仍在考虑不同的选项。无论如何,现在谈论三星 Galaxy S10 还太早了,因为最快至少还要等到 2019 年的春季才会发布,按照往常应该会在 MWC 世界移动通信大会这段时间内。目前三星正在准备的是下一代旗舰 Galaxy Note 9,已确定 8 月 9 日问世。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。