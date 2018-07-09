根据坊间盛传我们已经知道，苹果今年的新一代 iPhone 预计将有三款。其中两款是采用 OLED 显示屏，分别为新 5.8 英寸 iPhone X 和 6.5 英寸 iPhone X Plus。另一款则是 6.1 英寸的 LCD 机型，价格相对实惠一些，硬件自然相比前两款有所下调，例如只有单摄像头。问题是，苹果如今新一代 iPhone 就发布三款，三星的旗舰又如何应对呢？





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7 月 17 日，外媒 Business Insider 通过 TF 国际证券分析师郭明錤的新研究报告爆料了解到，三星新旗舰的确会一对一与苹果 iPhone 竞争，并可能借鉴相同的尺寸和功能分割档次的方式。初步可以确定，三星下一代旗舰 Galaxy S10 会有三个版本，每一个版本都能与苹果今年 9 月三款 iPhone 形成直接竞争。知名分析师郭明錤声称，三星将会在明年年初推出旗舰机 Galaxy S10 系列，并且该系列将会包含 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.4 英寸三款机型。其中，6.1 英寸和 6.4 英寸的机型将内置基于超声波的屏幕指纹识别技术，尽管这是苹果早在 iPhone X 上就决定不会采用的一项技术，但三星内部长期致力于该技术的研发，并会对此进行积极推广。郭明錤指出，虽然三星和苹果之间长达7年的诉讼在不久前才刚达成和解，但三星此举肯定会重新引发有关三星抄袭苹果的长期争论。实际上，郭明錤这一次新的爆料，与前段时间我们在《 三星S10学苹果也有三款机型 报道中提到的基本一致，当时韩媒就已经爆料称，明年将是三星 Galaxy S 系列旗舰手机发布十周年纪念，与苹果庆祝 iPhone 十周年一样，Galaxy S10 分为三个版本，内部代号分别为：Beyond 0、Beyond 1 和 Beyond 2。其中 Beyond 1 和 Beyond 2 这两款为 Galaxy S9 系列的全面升级，均采用全视曲面屏。Beyond 2 所指的是 Galaxy S10 Plus，将对拼苹果 iPhone X Plus。韩媒表示这款机子的屏幕大小为 6.4 英寸。这个尺寸相比 8 月将发布的 Note 9 屏幕（6.38 英寸）还大一些，更接近于 iPhone X Plus。不仅如此， Galaxy S10 Plus 将配备 5 个摄像头，3 个在背面，2 个在正面。据称后置三摄像头模组中，不仅包含了与 Galaxy S9+ 类似的广角镜头和长焦镜头方案，可变光圈，而且还加上了一枚全新的 120º 超广角镜头。三星并不是第一家采用三摄像头方案的厂商，但也比苹果领先，因为传闻称，苹果要到 2019 年才会推出带有后置三摄像头的 iPhone。Galaxy S10 阵容中，比较值得关注的是另一款代号为“Beyond 0”的机型。该机型的硬件配置相比旗舰可能稍微下调，主要对拼价格相对实惠 6.1 英寸 iPhone，因为该机型没有延续三星旗舰经典的双曲面设计，而且只配有单摄像头，因此价格在这三个版本之中定价也最为实惠。另外，韩媒还有一些消息认为，三星还可能会在新旗舰 Galaxy S10 上将放弃征战多年的虹膜识别技术，三星准备了与 iPhone X 类似的 3D 面部识别技术，而且据说三星比苹果的技术更加先进，精确度更高，识别速度更快，并且更安全。不过知情人士透露，三星目前尚未做出量产版的最终决定，仍在考虑不同的选项。无论如何，现在谈论三星 Galaxy S10 还太早了，因为最快至少还要等到 2019 年的春季才会发布，按照往常应该会在 MWC 世界移动通信大会这段时间内。目前三星正在准备的是下一代旗舰 Galaxy Note 9，已确定 8 月 9 日问世。

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