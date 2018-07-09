现在说一句微软是移动时代最大的输家，应该没有人会反对吧？iPhone 和 Android 把微软的 Windows 彻底打得找不着北，让微软斥巨资收购诺基亚几年之后又将其贱卖并推出智能手机市场。





但与此同时，微软其实也是移动时代的赢家之一，他们的应用在 Android 和 iOS 中大受欢迎，单单拿出一个 Office，就称得上是世界范围内最有价值的软件了。而现在，为了巩固自己的移动生态，微软或许正准备制造自家的 Android 手机！其实最近业界盛传微软正在研发一款新型的 Windows 10 设备，它很有可能就是多年来“只闻其声、不见其机”的 Surface Phone，甚至人们还给它取了一个高大上的名字——仙女座。有传闻称它会在明年上市，但现在我们或许应该关心一下微软的 Android 手机。传言来自 Windows Latest ，他们曝光了微软的代表和客户间的聊天记录（截图见文末），前者说微软再也不会制造任何新的 Lumia 手机了，但是微软正在研发自己的 Android 手机，并且为它直接标上“Microsoft”的 Logo 。不过外媒就此事咨询 Microsoft Store 员工时对方表示，现在他们没有接到任何官方通知，或许这位代表拥有内部消息。鉴于微软已经有了许多应用程序能够接管 Android 设备的屏幕，比如 Office、桌面、Edge 浏览器和新闻 App 等等，同时 Microsoft Graph、Windows Timeline 以及 Cloud-clipboard 等 Windows 10 应用也推出了相应的 Andorid 版，并且现在的微软商店中也正在销售三星 Galaxy 手机，这证明微软对于 Android 并不排斥。如果微软推出 Android 手机，想必在外观设计上会和其他品牌有很大的区别，Lumia 风格的 Android 机型，你觉得怎么样？

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