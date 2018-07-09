埃隆·马斯克（Elon Musk）和比尔·盖茨（Bill Gates）等人曾多次向公众发出警告，称人工智能（下文统称 AI）将会导致“世界末日”。所以民间一直有很多人对 AI 感到恐惧，不过他们倒不是担心《终结者》中的天网变为现实，而是害怕 AI 会夺走那些底层工人的收入，而拥有这些机器人和 AI 设备的富人则会变得越来越富。





那么最后真的会变成这样吗？知名分析公司普华永道发布了一则关于人工智能产业的新报告，他们表示 AI 的未来比我们想象的要更加光明，虽然拥有 AI 特性的机器人确实能够取代一些工作，但同时，它们创造的工作机会其实更多。具体来看，运输业和制造业是 AI 取代人类的重点行业，大约有38%的交通运输岗位和30%的制造业岗位将会在未来被 AI 所取代。但是受益于 AI 的行业其实也很多，比如医疗保健行业，大约有12%的岗位会被 AI 取代，但当 AI 在医疗行业普及之后，它也将创造34%的岗位。最后的结果是，AI 的普及会在各大行业中达成一个平衡，甚至总体来看，人类工作岗位还会有一定的上涨。普华永道称：“我们的预测表明人工智能不会导致技术失业，因为我们预计到2037年它将取代现有英国约20％的就业岗位，创造的数量也差不多，如果具体到数字，700万个岗位会被取代，720万个岗位会被创造，净就业增长达到了20万。”

这一观点此前也获得了经合组织的同意，他们在早些时候的一则报告中表示，其成员组织仅有14%的工作岗位面临 AI 的冲击。大家肯定想知道哪些行业受 AI 冲击较小甚至是会受益，其中包括：· 教育· 科学技术· 信息、通信· 住宿和食品服务而受到冲击的都是涉及重复性工作的行业：· 金融保险· 零售· 施工· 公共行政· 运输· 制造业所以，虽然以后 AI 不会造成人类大规模失业，但我们现在需要针对20年以后的生活积累一些该有的技能了，要不然即使未来 AI 创造了更多职位，我们可能也无法胜任，最后被时代淘汰，对吧？

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