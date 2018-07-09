微软可能正在探索智能无线耳机市场，并且当前正在研发的项目会让人有种熟悉的感觉，因为该项目有不少理念与一年半前苹果推出的 AirPods 相似，并且最终可能与之形成直接竞争。





近日，patentlyapple 披露一份美国商标局有关微软耳机的专利显示，微软希望为该耳机融入几个未曾实现的新功能，将超便携无线的概念再度向前推进一步，继而挑战苹果 AirPods 在无线耳机市场的领先地位。不过，从专利描述来看，微软这款耳机称不上 AirPods“杀手”，而且很多东西不至于让先进到让 AirPods 过时。根据专利描述的摘要部分，微软希望自家的智能无线耳机能够做各种各样的事情，比如直接在耳塞中集成可以测量体温的传感器，也支持语音助理，可用于询问天气预告、股票动态、交通状况，还能做笔记或提醒列表，拨打电话等等，只要是耳机附近存在提供语音接口的计算设备都通过耳机操作。

当然了，微软的智能无线耳机也少不了向佩戴者发出通知的功能。不过，微软希望耳机人融入更多硬件生态中，例如当手机上的某个应用程序中发送和接收新消息或邮件时，还能同步连接到其他微软设备上，包括 Xbox 游戏机或电视，并且利用同步功能其他计算设备的日程或邮件提醒还能通过耳机主动向用户发出通知。基本上，微软希望通过未实现的技术来推动无线耳机超前的概念，并利用加入更多传感器的方式提供附加功能，而且最终还要配合微软扩展各项业务。不过，这款产品目前还处于专利阶段，不能保证真正问世，所以对抗 AirPods 还言之尚早。

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