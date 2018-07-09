7 月 17 日，与供应链关系密切的台媒 DIGITIMES 发布分析文章称，2017 年苹果在 iPhone X 上推出 3D 结构光 Face ID 后，吸引各品牌业者相继推出 3D 人脸识别手机，随着国产手机品牌小米、OPPO 等厂商发力之后，未来还会有更多相关新品问世，预期 2018 年全球搭载 3D 人脸识别传感器的手机出货量将超过 1 亿部。





今年搭载 3D 传感器的手机越来越多，5 月份，小米推出的小米 8 探索版上，不仅提供了屏幕指纹识别技术，还配备了 Face ID 功能，这款号称是安卓第一款集成 3D 面部识别技术的手机很快将上市，预计在 7 月 24 日左右，售价从 3699 元起。在小米 8 探索版之后，今年 6 月份 OPPO 也发布了一款搭载 3D 传感器的旗舰手机 Find X。这是全球屏占比最高的真全面屏手机，其创新之处在于引入了“双轨潜望结构”，把摄像头和一大堆功能元件全部隐藏在手机内部，包括听筒和光线感应器都在里面，从而形成了“全隐藏式 3D 摄像头”。该机子 7 月 13 日开卖，售价 4999 元起。

除了小米和 OPPO，vivo 也于 6 月底宣布将为自家手机引入 3D 传感器，因此推出了 vivo TOF 3D 超感应技术，该技术发射的有效深度信息点数量高达 30 万，是苹果 iPhone X 的结构光方案投射的信息点的 10 倍。vivo 方面确认，今年年底就有 TOF 3D 的相关手机产品推出。

至于三星，虽然从 Galaxy S8 和 Galaxy S9 开始就有面部识别功能，但都是利用照片就能骗过的 2D 传感器方案。有传闻称，三星总部也一直在研发 3D 人脸识别技术，很有可能在今年年底带到某款全新的机型当中。最后，苹果还会继续巩固自己在 3D 传感器智能手机市场上的地位，因为今年 9 月份苹果还将发布 3 款全新的 iPhone，关键是据称无论价格高低每一款机型都会配备 3D 传感器，支持 Face ID 功能。

基于苹果 iPhone 的持续发力，以及 Android 阵营的相继加入，DIGITIMES 认为 3D 传感器技术在整个手机市场上的应用将越来越多，因此 2018 年全年突破 1 亿部不是问题。当然了，该分析认为 iPhone 仍是 3D 传感器手机出货量的主力，安卓阵容今年总出货量最多可能只有 1200 万，TOF 3D 技术可能要等到 2019 年才开始获得更猛的发展势头。

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