

据科技博客TechCrunch7月18日报道，谷歌宣布了其首条私有跨大西洋海底电缆项目。电缆将从美国弗吉尼亚海滩(Virginia Beach)跨越大西洋，连接法国的大西洋海岸，全长6400多公里。





谷歌发表声明称，这条私有跨大西洋海底电缆名为“杜南 Dunant”，以首位诺贝尔和平奖得主、红十字会创始人亨利·杜南（Henri Dunant）的名字命名。互联网巨头们经常参与建造新的海底电缆，因为它们希望连接世界各地数据的中心。去年，软银、Facebook和亚马逊计划联手建设长达14000公里的跨太平洋电缆系统，预计将在未来几年推出。微软和Facebook联手建设的跨大西洋海底电缆Marea也与去年9月份完工，当时Marea电缆长达6600公里，传输速度高达160Tbps，比一般家庭网路快1600万倍。10年来，谷歌已经陆续投资了13条海底电缆系统，这些电缆通常由公司财团建造和拥有（有时和竞争对手共享），不过这条“杜南”电缆是属于私有电缆，仅供谷歌使用。

这是谷歌建造的第四条属于自己的专用海底电缆，铺设距离长度超过了前三条电缆。之前的三条分别是连接智利和洛杉矶的“居里”，连接美国，丹麦和爱尔兰“美人鱼”连接美国，丹麦和爱尔兰；连接香港和日本关岛的“HK-G”。

谷歌的战略谈判代表杰尼·斯托维尔(Jayne Stowell)在声明中说:“杜南增加了横跨大西洋的网络容量，为互联网上最繁忙的线路之一提供了补充，并支持Google Cloud持续增长”。谷歌表示，“杜南”项目预计将在2020年完工，此前公布的另外8条电缆预计将在未来18个月内在全球范围内投入使用。

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