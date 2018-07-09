2018年7月11日，全球网络峰会（Web Summit）旗下五大峰会之一的RISE香港科技峰会召开，本届大会全球重量级科技届、商届领军人物、投资人、创业公司到场分享企业经验，交流互联网趋势，同时吸引了700家权威科技媒体、750家创业代表与上千名观众参与。





↑RISE大会

万魔声学创始人兼董事长谢冠宏先生受邀参与大会，针对智能声学产业布局与探索，在大会上发表题为“Everything Talks（万物有声）”的英文演讲。

↑谢冠宏先生受邀参加RISE大会演讲

万魔声学自2013年成立，一直立志打造中国第一原创声学品牌。目前，万魔声学耳机在全球的出货量已经累计突破5000万条，海外渠道铺设至26个国家及地区，获得23项国际设计大奖。基于目前累计的成绩与好评，万魔声学不久前也特别召开智能声学布局大会，专注智能声学应用。在RISE大会上，谢冠宏先生也与创业者、嘉宾们共同分享创投建议及智能声学产业的未来布局及深度。

↑谢冠宏先生以英文演讲的形式与到场的各国观众分享智能声学产业的未来布局与深度

↑ 智能声学的应用领域

万魔声学基于专业声学核心竞争力的深耕，将智能声学拓展至五个方面：智能手机音频、智能汽车音频、智能家居（办公）、智能无线穿戴、音乐内容。全方位多角度打造智能声学产业，覆盖所有人群的声学使用场景。

↑ 一物一号，人、物相连的智能声学物联网

在万魔声学搭建的未来智能生活构想中，语音、声学技术连接物联网的关键部分。人们可以直接通过语音发起服务需求，从互联网上获取相关内容。万魔声学2018年产品主打理念为“智能、无线”，也正从产品端打好基础，将智能声学物联网络进一步完整化。

↑万魔声学核心竞争力

万魔声学目前在五大领域方面有着较为深厚的实力：耳机及扬声器、喇叭单元、声学新材料、无线芯片、声学相关算法。

↑万魔声学智能声学产业的结构布局

↑万魔声学智能声学产业的全球化布局

万魔声学目前的产品深受消费者和媒体好评，背后有着深厚的技术积累与耕耘。万魔声学智能产业布局包含智能关键零组件群（共达电声）、智造群（TiinLab耳壹号）与探索群（1MORE万魔耳机），对声学专业领域进行不断的深耕，储备最为尖端的声学科技。 万魔声学创始人兼董事长谢冠宏先生强调“万物有声”，通过声音，连接未来，将会是万魔声学的文化与使命。

↑谢冠宏先生接受欧洲时报、China Daily、天极网等媒体记者访问

↑谢冠宏先生与多国创业公司代表分享创投建议

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