7 月 18 日下午，诺基亚正式发布了一款千元级新品手机：Nokia X5。与之前 X 系列一样，HMD Global 将其定位为老诺基亚 XpressMusic 系列的延续，主要定位主要面向新生一代，诺基亚将“X”其含义定为：零负担，希望向年轻人传达零负担的生活态度。





Nokia X5 采用了北欧的极简设计风格，机身提供极夜黑、冰川白、波罗的海蓝三色可选，由于本身成本限制，边框选用的只是聚碳酸酯材质，诺基亚官方称这种塑料更耐用不易留下划痕，而且得益于塑料做到了真正隐藏式的天线设计。当然了，机身正背面依然是双面玻璃设计，底部有 3.5mm 耳机插孔和 USB Type-C 接口。

Nokia X5 整机尺寸为 尺寸 149.51 x 71.98 x 8.096 mm，机身正面是一块 5.86 英寸高清全面屏，与 Nokia X6 一样顶部设有刘海，官方将此成为“科技感刘海设计”，但刘海屏的屏占比都不会很低，确实也达到了 84%，屏幕长宽比为 19:9，比较大的遗憾就是分别率只有 720p 级别（1520×720）。

在机身内部，Nokia X5 搭载的是一枚联发科于 2018 年 3 月发布的 Helio P60 处理器，该芯片基于 12nm 工艺打造，八核设计（2.0GHz 最高，4个Cortex-A73与4个Cortex-A53），集成 800MHz 的 Mali G72 MP3 GPU，P60 是联发科首枚 AI 芯片，对标高通骁龙 660，可通过双核 Mobile APU 协调 CPU 和 GPU 实现 AI 运算。

除了 P60 芯片之外，Nokia X5 内存和储存容量可选 3GB+32GB 或者 4GB+64GB，支持通过 MicroSD 卡槽扩展容量。机子内部还标配 3060mAh 的电池，官方称续航方面玩应可以有 5.8 个小时，视频播放达到 12 个小时。

双摄像头已经普及到了千元级，Nokia X5 也不例外，采用的是 1300 万像素（F/2.0） + 500 万像素（F/2.2）的后置双摄像头组合，支持 PDAF 相位对焦，前置摄像头为 800 万像素，搭配 AI 影像技术，支持人像背景虚化、人像美肤模式、HDR 模式等功能，也支持大多数国产手机都有的美颜自拍以及萌趣表情。

另外，Nokia X5 提供背部指纹识别，支持熄屏指纹支付，其他功能还有双 VoLTE，支持双卡双 4G 全网通，支持蓝牙 4.2 和 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac，默认预装的是原生 Android Oreo 系统，支持智能识屏，带有卡片式负一屏桌面助手，还有 FM 收音机和人脸解锁等。

售价和上市日期方面，Nokia X5 3GB+32GB 定价 999 元，4GB+64GB 定价 1399 元，7 月 19 日 10 点正式发售。







欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。