7 月 18 日 18 点，华为召开新品发布会，正式公布了预告已久的全新智能手机：华为nova 3。根据华为终端手机产品线总裁何刚介绍，在过去三年时间里，华为 nova 系列的全球用户数已经突破了 4000 万，单月单款发货最高可达 450 万部，他表示 nova 系列是年轻潮流的先锋旗舰，华为 nova 3 亦是如此，更适合年轻人。





华为 nova 3 机身厚度 7.3mm，重 166g，正面采用了是一块 6.3 英寸 TFT LCD 全面屏，分辨率为 2340 x 1080 像素，像素密度为 409PPI。机身的正背面都是 3D 曲面玻璃，手感舒适，背部玻璃经过炫彩处理，提供有浅艾蓝、蓝楹紫、亮黑色和樱草金四种配色，机身底部设有 USB Type-C 2.0 接口，保留 3.5mm 耳机插孔。

硬件性能方面，华为 nova 3 搭载去年 9 月华为发布的旗舰级芯片麒麟 970，这是一枚八核设计的芯片（4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz），集成 Mali-G72 MP12 GPU，并内置有专用 NPU 处理器单元，负责人工智能运算。内存和储存标配的是 6GB RAM 和 128GB ROM，支持 microSD 卡扩展，最高可扩展 256GB。

需要注意的是，华为 nova 3 默认预置了华为一直宣传的“很吓人”的技术：GPU Turbo。华为官方表示，GPU Turbo 是华为革命性的图形处理加速技术，通过软硬件的优化协同，实现了图形处理效率的巨大提升，并降低了功耗，可让整机在游戏时图像处理效率提升 60%，并且功耗降低 30%。

在华为 nova 3 的机身背部，设有 1600万（彩色）像素＋2400万（黑白）像素的双摄像头组合，主摄像头搭配 F/1.8 光圈镜头，支持相位对焦，软件上提供动态照片、专业拍照、流光快门、延时拍摄、慢动作和人像模式等。华为表示，nove 3 还支持 AI 级别的智能场景识别，可自动优化成专业摄像师拍照的效果。

nova 3 的前置也采用双摄像头设计，配备的是 2400万（彩色）像素＋200万（彩色）像素的传感器组合，搭配 F/2.0 光圈镜头，但仅支持固定焦距。华为表示，nova 3 前置摄像头得益于 HDR Pro 逆光影像技术，nova 3 可实现 HDR 实时预览和录像，逆光环境中拍摄更加出色。

同时，nova 3 前置摄像头还支持 AI 美拍功能，主要借助的是麒麟 970 的 NPU 神经元网络单元，并且是首次将 AI 影像处理技术用于自拍，通过深度学习，可实现人物和背景同时“美颜” ，并支持自拍照片印刷成 2 米 x 1.5 米的巨幅喷绘海报。除了美颜，软件上还有一些新玩法如 3D Qmoji、手势特效和虚拟物体等等。

华为称，nova 3 的前置摄像头还可以用于人脸解锁，而且是全天候的人脸解锁，因为内置了广光普摄像头和红外光识别技术，可迅速提取面部信息进行面部特征的匹配，就算在暗光环境下也能扫脸解锁。不仅如此，华为表示前置摄像头不只是用于人脸解锁那么简单，还可提供金融级别的支付效果，因为提供了关键面部识别点的 3D 立体防伪，可用于支付宝人脸支付。另外，华为 nova 3 标配的是一块 3750mAh 的大容量电池，预装基于 Android 8.1 的 EMUI 8.1 操作系统，支持 AI 智慧识图，支持 AR 购物和 AI 扫物购等，还支持双卡双待，内置 Histen5.0 音效，提供蓝牙 4.2 技术，不过没有提供 NFC 近场通信技术。

除了华为 nova 3，现场华为还推出了另一款首发麒麟 710 芯片的 nova 3i 手机，这款机子也是 6.3 英寸新全面屏，同样支持 GPU Turbo 技术，其实除了芯片不同之外大多数功能和规格都与 nova 3 一致。

售价和上市日前方面，华为 nova 3 只有 6GB + 128GB 版，售价 2999 元，将从 7 月 19 日正式发货。华为 nova 3i 则要等到 8 月 10 日才发货，4GB+128GB 定价 1999 元，6GB+64GB 定价 2199 元。











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