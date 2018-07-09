7月18日下午消息，谷歌发布了首款微信小程序“猜画小歌”。这个好玩的小程序一经推出就火爆朋友圈，大家都在调侃AI竟然能识别自己魔性的画作，所以笔者也来试一下这个小程序看会不会翻车。



游戏玩法很简单，你需要在限定的时间内进行速画，AI则需要在20秒内猜出你画的到底是什么。这个类似于原来火爆互联网的“你画我猜”，只不过现在猜图的不再是一个个玩家，而是谷歌的AI。



所以“猜画小歌”的识别率到底怎么样呢？今天，笔者这样的神笔马良就带大家试试水。



开始第一题，龙卷风。识别成功，应该是我画得好。





第二题，小草。识别成功，这个年代像我画得这么好的人不多了。

第三题，短裤，难不倒我，识别成功。

第四题，秋千椅，识别失败，成功......翻车。

事实上，这款小程序并不需要你画得多么逼真，只要和所猜的东西有几分相似，“猜画小歌”就能快速答对并通关。点击已解锁的图案，你可以看到其他人绘制的同一物品下的图片，里面不乏绘画高手的作品，但看到大多数人画的我又找到了心理平衡。但无论大家画得好与不好，这些都会成为人工智能的机器学习素材。

点击排行榜，你可以看到单局成绩排行榜。一局游戏画264张图，还都被AI识别出来。对不起，打扰了，大神。

谷歌表示，发布猜画小歌的目的，是希望让每个人都有机会体验人工智能带给人们的全新体验。“猜画小歌”由Google AI的神经网络驱动，该神经网络源自全世界最大的、囊括超过 5000 万个手绘素描的数据群。谷歌的AI进步的速度比我们预想的还要快，以后AI会取代人类的哪些工作呢？不过我现在并不关心这些，谁能告诉我，秋千椅到底怎么画？

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