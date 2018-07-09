7 月 19 日消息 经过几个月时间不停地泄密，以及官方不定时的预热，小米终于在今天上午正式发布了巨屏智能手机小米 Max 3。小米官方表示，第一代小米 Max 手机累计销量突破了 300 万台，第二代 Max 2 也成为各大电商平台大屏机销量第一的产品。那么，新一代 Max 3 机型的表现将如何呢？该机型相比之前的小米 Max 2 有哪些改进呢？





首先，小米 Max 3 最重要的升级是性能硬件，搭载了高通 14nm 的骁龙 636 芯片，主频最高 1.8GHz，与小米 Max 2 的骁龙 625 芯片相比 CPU 和 GPU 性能提升至少提升了 40%。同时，运行内存和储存容量的顶配也做了提升，可选 4GB RAM + 64GB ROM 机型，也可选 6GB RAM + 128GB ROM 机型，两个机型都支持储存空间的扩展。

小米 Max 3 的第二大改进的亮点是显示屏幕，没有大屏必然无法称之为“Max”，因此小米为其配备了一块 6.9 英寸的巨无霸全面屏，相比上一代的 6.44 英寸更大，主要得益于屏幕可视面积更长了，将比例变为了 18:9，因此屏占比也从 78.67% 提升到了 85.19%，屏幕的分辨率为 2160×1080 像素。

小米表示，小米 Max 3 相比小米 Max 2 的屏幕更出色，对比度提升了 50%（1500:1）、亮度提升16%（520nit）、色域提升 17%（84% NTSC）。不仅如此，小米 Max 3的屏幕形状还采用了屏内对称圆角设计，而且机身宽度也缩窄了 1.3mm，背部经过“杨柳腰”收弧处理，整机实际仅 6.3 英寸传统手机的大小，对于单手握持或随身携带更加友好了一些。

至于小米 Max 3 的第三个亮点则在于同样“Max”级别的超大容量电池，容量达到了 5500mAh，相比上一代容量增加了 200mAh，相当于两台 iPhone X 的总容量。小米官方将其称之为“充电宝”级别的大电量，并支持高通的 QC 3.0 18W 并行快充技术，在一小时内能够将电量充至 71%。

不得不说，如果实测能达到说明充电速度的确已经很快了，毕竟这是一块超大电池。当然了，任何快充技术都有涓流充电期，一般超过 80% 就开始逐渐放缓，到达 100% 要非常更长的时间。不过，上一代 Max 能在 2 小时内充满电，预计 Max 3 也能实现，实现充电两小时满足两天续航的需求。

小米宣称 Max 3 电池可实现 17 个小时的视频播放时间和 10 个小时的连续游戏。同时，Max 3 还有个功能称之为“充电宝”，因为支持反向充电，可直接为其他 Android 设备和苹果 iPhone 进行充电，而且反向充电的性能相比上一代有所提升，例如给 iPhone X 充电电压和电流提升到了 4.75V 和 1.25A。

小米 Max 3 的第四个升级点在于摄像头，机身背部配备了双摄模组，由 1200 万像素 + 500 万像素的传感器组成，其中 1200 万像素的主摄传感器单个像素尺寸达到 1.4 μm，搭配 f/1.9 大光圈镜头，支持 Dual PD 对焦。同时，正如其他小米新机一样，Max 3 也支持拍摄人像模式，支持 AI 智能场景识别，自动优化让拍摄的照片更专业。

前置摄像头为 800 万像素，单个像素尺寸为 1.12μm，配 f/2.0 光圈的镜头，软件功能上提供 AI 美颜、AI 单摄内景虚化和 AI 人脸解锁。说实话，人脸解锁在小米 Max 3 上应该是非常实用的功能，因为这是一款巨大尺寸的设备，并不那么容易使用机身背部的指纹识别传感器。

另外，小米 Max 3 还提供蓝牙 5.0 技术，双频 Wi-Fi，红外功能，USB Type-C 接口，3.5mm 耳机插孔，支持双卡双待全网通 5.0。软件上配备游戏工具箱，支持一键加速、游戏录屏、聊天浮窗等六大功能。

售价和上市日期方面，小米 Max 3 4GB + 64GB 机型定价 1699 元，6GB + 128 GB 定价 1999 元，两机型都可选黑色、金色和蓝色配色，并将于 7 月 20 日早上 10 点全平台正式上市开卖。







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