2018年7月5日，2018年第十六届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）新闻发布会在上海举行。今年暑期最值的期待的活动ChinaJoy将正式启程，8月3日-6日在上海新国际博览中心约定你哦~本届ChinaJoy整体规模达到15个展馆，共计17万平方米。1MORE本次也参与本次展会，将继续和喜欢游戏、音乐的朋友们趣味互动，欢迎大家前去1MORE展位：E4-S221体验~



ChinaJoy电子竞技大赛率先启程

1MORE成为官方唯一指定耳机品牌



ChinaJoy展会在8月份才将与大家见面，但ChinaJoy电子竞技大赛早已率先启程。ChinaJoy电竞大赛是官方唯一电竞赛事，吸引众多游戏爱好者参与。





比赛项目是最具人气的《王者荣耀》与《英雄联盟》，手游端游全覆盖。1MORE也成为本次赛事的官方唯一指定耳机品牌，选手们已经体验到1MORE全新电竞新品：Spearhead VRX 电竞头戴式耳机PRO版，Spearhead VR 电竞蓝牙耳机。全新的装备，让选手们能够更好发挥，在竞赛战场中披荆斩棘，登顶巅峰。





↑选手们体验1MORE最新电竞产品~

1MORE展位将继续精彩欢迎大家前来体验去年，1MORE也参加ChinaJoy展会，并吸引了超多前来参展朋友的关注~连续4天人气爆棚，展位被人山人海包围淹没。今年，更大的展位，更丰富的活动等着大家，千万别错过~































↑去年ChinaJoy精彩瞬间，今年继续相约！

ChinaJoy展会信息时间：8月3日-6日地点：上海新国际博览中心1MORE展位号：E4-S221

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