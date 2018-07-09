不久前，我们才发布了《余承东5年期限将至 华为还能成功超越苹果吗？》的文章，并试图为华为找寻今年可能超越苹果的方式。不过没想到，7 月 18 日在华为 nova 3 的发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东就亲自给出了更加确切的答案。从他口中所述得知，华为超越苹果这一目标又有了新的期限：两三年。





在华为 nova 3 发布会结束之前，余承东亲自上台宣布了一个振奋人心的好消息，即 2018 年华为手机全球发货突破 1 亿台。余承东说，“今天是一个非常难忘的时刻，因为华为 Nova 3 的发布，正好是 2018 年华为出厂第一亿台手机的时间。”为了让在场者共同见证 2018 年第一个一亿台华为手机的诞生，他直接将这印有 100000000 数字的标志性手机拿在手上，声称这就是华为出厂的第一亿台手机。

随后，余承东开始针对出货量的问题大谈特谈。他认为，华为在这个时间点就达成 1 亿台手机的发货量，已经是非常快的历程了，“遥想七年前，华为才是百万台规模的水平，去年也要到 9 月份才实现了 1 亿的出货量，而

当然了，余承东也很清楚，取得这样的成绩离不开大家的支持，他表示正是全球的消费者给予华为的信赖及支持，才帮助了华为品牌的迅速崛起。那么，余承东到底在哪里回应了今年能否超越苹果的问题了呢？其实这一次他似乎不那么“大嘴”了，因为根本没有提到“苹果”这个词。不过，他接下来要发表的这番话，间接承认了华为今年超越苹果还很难。

余承东说：“。这 2 亿台什么概念呢？七八年前，华为手机发货量在全球十名开外，三年前华为来到了世界前三，这两年也一直在前三的位置，并且正在迅速缩短与第二名的差距，而“接近于全球第二的位置”，这句话的直白来说就是接近于苹果，因为苹果是全球发货量第二大的智能手机厂商，过去几年每一年都有超过 2 亿的出货量，而华为今年只是希望自家手机能够实现 2 亿的出货量而已。余承东强调，“华为手机每个月的发货量都在增长，相信今年全年 2 亿的目标有望实现。”

问题又来了，如果今年不能，那华为还要到什么时候能超越苹果呢？余承东还表示，“未来华为不会止步于此，如此来看，华为有更大的目标，希望“两三年时间”内，实现只用“半年”就能接近苹果“全年”规模的出货量，但华为的最终目标是全球第一。话说回来，余承东既然提到了华为今年只用 7 个半月就实现了 1 亿出货量，第二季度有没有可能实现在单季出货量上短暂超越苹果呢？我们从下面这张 IDC 提供的 2018 年第一季度全球智能手机出货量统计了解，华为今年前三个月出货量大概为 3930 万，如果按照余承东口中的 1 亿来算，剩下 4 个半月里的 6070 万平均每天约发货 45 万，转换为三个月就是约 5390 万。

不说准确的数字，如果今年第二季度(4月至6月)真的只要能有 4500 万到 5000 万的出货量，数字上就是华为超越了苹果，因为历年第二季度苹果的出货量也就 4000 万至 4200 万的范围。因此，当然，华为这种短暂超越苹果的情况并不能算是真正超越，毕竟过去两年时间里，苹果在每一年的第四季度出货量也都超越三星，成为全球第一大发货量厂商，真正的超越至少也应该以全年完全超越为衡量标准。总之，希望余承东再度抛出的“两三年实现半年 2 亿出货量”的目标，能够真正实现。不过，余承东也提到，华为关注的不仅仅是发货量，也关注消费者的满意度，所以这些来来持续的研发和创新投入，以确保技术的领先，包括麒麟芯片、华为最擅长的通讯技术，还有软件操作系统的安卓内核优化等各方面，华为会投入很大的人力，希望能够带来更加不同凡响的用户体验。

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