微信QQ等软件已经成为人们日常交流的主要聊天工具，而这些软件中产生的聊天记录、转收账凭证等“电子数据”究竟能否作为法庭证据一直以来都存有争议，而如今这些“电子数据”终于被正式承认。





7月18 日，广州市南沙区人民法院在全省率先出台《互联网电子数据证据举证、认证规程》。互联网电子数据证据指的是短信、电子邮件、QQ、微信、支付宝等产生的，能够有形地表现所载内容并可以随时调取查用的数据信息，如聊天记录、转账信息等。南沙法院统计数据显示，近年来，涉及互联网电子证据案件的数量和比例有较大增长。2017年，此类案件相比2016年增长130%，2018年上半年较2017年同期增长50%。部分案件中，微信聊天记录成为当事人证明自己的唯一证据。

针对主体确认难的问题，《规程》也进行了明确规定。虽然微信、QQ并未实行强制实名认证，也没有强制绑定手机号码、无法直接获取使用者的真实身份信息。但是法官可以结合日常生活经验，在有其他证据佐证的情况下，运用高度盖然性原则对相关微信使用者的身份进行分析认定，高度盖然性是根据事物发展的高度概率进行判断的一种认识方法。南沙区法院副院长李胜表示，对于电子证据“一律以未经公证、不能证明未篡改”为理由回避的，不是司法审判应采取的态度，电子证据一定程度上冲击了传统意义上的“书面”“原件”“文书”等证据概念，但一些传统证据规则如果不与时俱进、加以发展，一定程度上反而不利于当事人的举证。

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