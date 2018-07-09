据韩媒 thebell 报道，三星正计划对自家旗舰产品阵容进行重大调整。重点是，三星甚至正在考虑完全放弃 Galaxy Note 品牌。





报道称，如果三星正式砍掉 Note 品牌，那么三星的目标应该会把原有的产品线当做 Galaxy S 系列的延伸，也就是再推出更大屏幕的 Galaxy S 手机，并且为其配备 S Pen 触控笔。简单地说，Galaxy Note 品牌将变成 Galaxy S 系列的某一款机型。三星合并 Galaxy S 和 Galaxy Note 品牌的举措虽然有点出人意料，但这也与过往的某些猜测相符，而且从长期来看这对三星更有意义。首先，三星 Galaxy Note 和 Galaxy S 系列之间有诸多相似之处，而且用户很清楚两者之间的不同点在哪，比如更大的显示屏，额外配备的 S Pen 触控笔，再加上更大容量的电池等。如果现在让大家猜测三星将于 8 月初发布的 Galaxy Note 9，相信绝大多数人都很清楚该旗舰将会与 Galaxy S9+ 相似。因此，直接合并 Galaxy Note 和 Galaxy S 两个产品系列将有助于三星降低开发成本，只需要一次性投资于一个品牌即可，不会出现相互蚕食的情况。

其次，将 Galaxy Note 变成一款比 Galaxy S+ 更大的 Galaxy S 机型，三星便可以将 Galaxy S 系列扩展到三种不同的机型。这与最近传闻三星会为 Galaxy S10 准备三机型的报道一致，传闻声称三星明年会直接与 iPhone 对着干，在 Galaxy S 系列十周年之际，利用相似的机型定位方式分割出三款 Galaxy S10 机型，包含 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.4 英寸三款。目前尚不清楚三星将如何命名第三款机型，不过这种做法可能有助于三星与苹果直接竞争。一直有传闻称，苹果今年也在研发三款 iPhone，其中较大尺寸的一款是大号的 iPhone X，配备更大的 6.5 英寸 OLED 屏幕。当然了，上述暂时仍只是传闻，而且三星可能还会随时修改品牌策略。最近，三星正在准备一场新品发布会，因为已经确认将于 8 月 9 日发布新一代 Galaxy Note 系列旗舰 Note 9。如果上述传闻属实，那么 Galaxy Note 9 将可能是 Galaxy Note 品牌的最后一款机型。

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