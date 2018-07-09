7 月 19 日，微软公布了自家，截止到 2018 年 6 月 30 日的 2018 财年第四季度财报。财报显示，云和 Office 已经成为软件巨头微软最稳定的摇钱树，而且包含 Surface 和游戏在内的多个业务都获得了两位数的大幅增长。





从财报公布的内容来看，2018 财年的第四季度，微软达到营收达到 301 亿美元，净利润不低于 89 亿美元。不仅季度营收同比增长 17% ，而且净利润也增长了 10%，微软还以股票回购和分红的形式向股东返还 53 亿美元，比去年同期高出 16%。这些表现完全超出此前分析师的预期，更有助于微软迈向万亿元市值的公司。微软执行副总裁兼首席财务官（CFO）艾米•胡德（Amy Hood）表示：“出色的销售执行力带动各业务部门实现了两位数的营收增长，并在核心业务方面取得了突破。”他强调了企业级云服务的收入，称该服务同比增长 53% 达到 69 亿美元。首先来看2018 财年的第四季度“生产力和业务流程”业务，该业务营收达 97 亿美元，相比去年同期的 85.5 亿美元增长 13%。一些概览如下：- 企业级 Office 365 服务收入增长 38%，企业级 Office 产品与云服务收入增长 10%。- 消费级 Office 产品与云服务收入增长 8%，消费级 Office 365 订阅用户总数增长至 3140 万。- 得益于 Dynamics 365 业务收入 61% 的增长，Dynamics 产品与云服务收入增长 11%- 领英本财季营收 14.6 亿美元，营收增长 37%，用户交互增长 41%。

其次是“智能云服务”业务，收入达 96 亿美元增长了 23%。其中，Microsoft Azure 收入增长 89%，相比分析师预计的 80% 更高，服务器产品和云服务收入增长 26%，企业级服务收入增长 8%。 在这一业务中，Azure 对整体营收而言功不可没，而且微软在全球的云基础设施市场份额提升到了 16%。最后是看“更个性化的计算”业务，该业务是曾经是微软赖以生存的业务，本财季收入达 108 亿美元，增长 17%。一些业绩概览如下：- OEM Pro 收入增长 14%，从而将 Windows OEM 收入提升了 7%。- Windows 企业级产品及云服务收入增长 23%。- 得益于第三方游戏的强劲优势，游戏业务收入增长 39%，Xbox 软件及服务收入增长 36%，Xbox 活跃用户达到 5700 万。- Surface 收入增长 25%，收入首次突破 10 亿美元到到 11 亿美元，微软认为主要由于近发布的 Surface 系列产品表现强劲。- 搜索引擎广告业务收入增长 17%，增速相对稳定。

而从整个 2018 财年来看，微软四个季度营收总和达到 1104 亿美元，增长 14%，这是微软首次在单一财年超过 1000 亿美元的关口，而且净利润达到了 166 亿美元。微软首席执行官萨提亚•纳德拉（Satya Nadella）表示，“我们 2018 财年取得了非凡的业绩，年度营收突破了 1000 亿美元。”纳德拉称微软还将继续押注云计算服务，为云服务招揽更多市场的客户。他表示，“我们在智能云与智能边缘方面的投入取得了初步成效，我们还将继续通过差异化创新扩大在大型市场和新兴市场的业务发展。”

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。