可能一些经常关注谷歌动态的机友应该知道，谷歌内部正在开发一款名为 Google Fuchsia 的全新操作系统。该系统十分神秘，虽然最终也会选择开源，但现在的关键是，该系统有朝一日可能会完全取代 Android 和 Chrome OS，成为谷歌唯一一个统一的软件系统平台。





Google Fuchsia 操作系统目前已经开发有两年多时间了，7 月 19 日彭博社发布报道称，他们不仅了解 Google Fuchsia 的当前状况，而且还看到了该系统的未来，声称该系统开发团队仍在努力中，希望其能够在谷歌所有硬件产品上运行，并更侧重于语音交互、人工智能服务和更高的安全性。彭博社表示，Google Fuchsia 操作系统除了可以在谷歌自家 Pixel 系列智能手机、Google Home 家庭智能扬声器和 Chromebook 笔记本电脑上运行之外，也将可以在第三方设备上运行。简单的说，目前大家熟悉的 Android 系统可以在大量 OEM 设备上运行，未来 Google Fuchsia 系统亦是如此。

消息引援了一名未透露姓名的消息人士强调称，可扩展性和支持跨平台开发是 Google Fuchsia 系统的重点，谷歌希望该系统能够支持不同屏幕尺寸的连接设备，包括电视机、汽车媒体系统、台式机电脑、家具物联和智能手机等产品。谷歌计划在未来三年内先将 Google Fuchsia 嵌入智能家居设备，然后再引入笔记本电脑，而取代 Android 系统的庞大工程则在“未来五年内”完成。据报道，谷歌首席执行官 Sundar Pichai 和 Android 高级副总裁 Hiroshi Lockheimer 尚未签署该项目路线图。尽管如此，已有传言表示，Pichai 特别提供了 100 人以上的团队以支持该项目，因为谷歌内部的许多开发人员认为，Google Fuchsia 系统是彻底终结当前 Android 系统碎片化问题的终极秘密武器，能起到一劳永逸的作用。

然而，有很多问题必然需要最先得到解决。谷歌内部高管们现在最担心的是，任何从 Android 系统转移到 Google Fuchsia 系统的措施，可能都会对其与 OEM 厂商的关系产生重要影响，因为 OEM 厂商在 Android 系统上耕耘已久，既熟悉也非常依赖。另一方面，Fuchsia 系统主打高安全性，尤其是对位置和活动跟踪的把控更严格了，这又将影响谷歌自身最大的摇钱树：广告收入，定制系统的 OEM 厂商同样受到影响。彭博社称，如果完全从 Android 和 Chrome OS 迁移到一个全新的生态系统，并一直专注于此，谷歌内部也对此前景同样产生质疑，因为 Android 系统正面临欧盟的反垄断控诉，最近欧盟竞争监管机构已经对谷歌开出了创纪录的 50 亿美元的天价罚单，理由是谷歌滥用其在 Android 移动操作系统中的主导地位，帮助自家应用程序和服务竞争。

当然了，不得不提的就是兼容性问题，因为 Google Fuchsia 系统主要基于全新谷歌自己开发的微内核 Zircon，而不是熟知的 Linux 内核。考虑到 Android 和 Chrome OS 都基于 Linux 核心打造，如果 Fuchsia 系统真要一步到位大统一，那么采用谷歌现有系统的设备几乎都无法实现过渡。不过，彭博社在报道中也提到，谷歌某位发言人只是简单地将 Google Fuchsia 项目当做“开源实验”而已，主要是谷歌对创新项目的投资，究竟该系统是否会纳入谷歌主流产品线中，现在其命运也还是未知数。另外，外媒 CNET 向谷歌求证，得到的结果是 Fuchsia 系统的开发进度确实如上述时间表，但是暂时没有“五年内完全取代 Android”的计划。

就你而言，你自己 Google Fuchsia 系统有多少了解呢？你认为是否有必要存在这么一款系统完全取代当今碎片化的 Android 呢？如果谷歌按计划进行，国内的厂商又会面临什么呢？

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