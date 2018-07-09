长期以来，苹果一直被认为是最有可能最快突破 1 万亿美元市值的公司，但在过去几年里，其他科技巨头的增长速度惊人，尤其是亚马逊，有望超越苹果成为全球第一家市场破万亿美元的公司，因为亚马逊的市值已经超过了 9000 亿美元，直接对全球最高市值的苹果形成威胁。





得益于每年黄金购物季的优秀成绩单，以及今年会员日促销销售额的创纪录，7 月 18 日亚马逊的市值首次成功突破 9000 亿美元，达到了 21 年以来的高点（随后回落到 8800 亿美元），更接近于苹果。虽然苹果仍以 9350 亿美元的市值保持领先，但有分析认为，凭借当前亚马逊的增长速度，两者的地位可能很快就会发生转换。需要注意的是，自 1997 年以来，亚马逊的市值至少增长了 1230 倍。其中，2017 年 7 月亚马逊市值突破了 5000 亿美元，2018 年 2 月亚马逊市值首次超过微软，3 月份又超过谷歌母公司字母表。目前亚马逊的业务已不局限于在线书店，其业务增长最快的是亚历克萨网络信息公司、AWS 云计算服务平台和数字娱乐业务。路透社报道称，仅今年一年，亚马逊的股价就飙升了 57% 以上，如果保持这一趋势，在今年年底亚马逊将超越苹果。分析师认为，亚马逊在 2018 年万圣节（11 月 1 日）前就能达成这一里程碑，因为即便是按照过去一年时间股价增长速度，亚马逊也更快达到万亿市值。具体来说，去年尽管苹果的股价上涨了约 29%，但亚马逊股价飙涨速度是苹果的两倍以上，涨幅达 77%，而今年仅过了 7 个多月，亚马逊的股价增长就将近六成，说明亚马逊的增长势头更加强劲。按照两家公司的股票复合增长速度，2018 年 10 月份亚马逊的市值就能突破 1 万亿美元市值的大关，而苹果之之也会在此之后的 10 月中旬达到 1 万亿美元。换句话说，今年全球将会诞生两家市值突破万亿美元的公司，创造历史性的时刻。当然了，对于首家万亿美元市值的公司，分析师认为苹果仍被寄予厚望。因为苹果将会在 9 月份正式发布新一代 iPhone，而且今年会是用户更新换代的超级周期，因此苹果有望实现创纪录的营收。根据传闻，苹果今年的新一代 iPhone 预计将有三款。其中两款是采用 OLED 显示屏，分别为 5.8 英寸的新 iPhone X 和 6.5 英寸 iPhone X Plus。另一款则是 6.1 英寸的 LCD 机型，价格相对实惠一些，尽管硬件相比前两款有所下调，但大量推测认为该机型的出货量将占三款机型的一半。因此分析师认为，凭借三款机型之一的爆款 LCD iPhone，以及苹果服务业务的持续增长，将有助于苹果更快接近万亿美元市值公司的目标。除了亚马逊和苹果之外，微软被认为是第三家成为万亿美元市值的公司，主要是得益于微软云计算服务的持续增长。分析师预计，如果微软保持当前季度增长速度，到 2020 年或 2021 年，微软的市值将突破 1 万亿美元。

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