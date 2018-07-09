众所周知，微软的 Windows 10 Mobile 系统已经“凉了”，目前来看基本已经不再有未来。今年年初 Windows 部门老大特里•迈尔森(Terry Myerson)离职时谈及了 Windows 手机为何失败的原因，他表示微软努力让 WP 手机成为非常具有竞争力的解决方案，不过有很多重大创新错过了最佳时机，因为竞争对手的速度过快，有一些想法都还未来得及实现，就一切都失败了。





所以，微软未来可能不会再考虑推出 Windows 手机了，至少不会在智能手机这条路上设法推出谷歌 Android 和苹果 iOS 设备的可替代品，反而微软目前正在做的是在 Android 和 iOS 设备上继续扩大自家的应用和服务。更直接地说，微软真的已经不再把移动硬件业务放在首位了，但仍会另辟蹊径继续在特殊的移动领域进行扩张。那么，说到进行移动领域扩张，微软会采取哪种方案呢？首先，根据过去一年的不断爆料，微软可能正在准备一款代号为 Surface “仙女座（Andromeda）”的移动设备，这款设备可以也说是智能手机，但性质上却“超越”智能手机，或者称其是一种带有微软“Microsoft”标志的新型移动计算设备更合适。据称，这种设备将提供一种外观形式完全经过重新设计的设备，采用双屏幕设计，两个显示屏可折叠到一起，其中有铰链进行连接。

因此，根据显示屏的位置和角度的调整，“仙女座”可变身成多种尺寸的外形。微软官方泄露的代码显示，“仙女座”至少支持五种不同的变身模式，例如可变身成平板电脑、笔记本电脑、数字笔记本或帐篷模式之类的外形，将两块屏幕合在一起就可增加屏幕的空间，而特殊的铰链设计使得屏幕之间无间隙。关键是，这款设备不仅支持 Surface Pen 手写笔，而且还能像普通手机那样提供通讯模块，可用来通话。其次，如果前段时间的传闻可信，那么微软在放弃 Windows Mobile 的情况下，可能真的会推出的 Android 设备。 当时报道 称，微软商店的一名员工在私下谈话中声称，微软正在开发运行谷歌移动操作系统的全新系列设备，也就是 Android 智能手机。不过，这名员工表示，由于关于该项目工作仍在进行中，无法透露更多细节，但微软可能很快将发布相关方面的声明。

说到这里，上述两种方案看起来似乎都是相当不错的选择，尤其是 Surface “仙女座”。可微软究竟会推出 Surface “仙女座”还是 Android 设备呢？考虑到“仙女座”至今几乎是“只闻其声、不见其机”，我们不如直接来讨论更可能成为现实的 Android 手机。说实话，虽然很多人认为微软开发 Android 手机非常简单，也很十分合理，但这其实并不太可能，微软一定不会发布 Android 手机，如果真可能微软早就做了，而不是等到现在。为什么呢？下面来说说这其中的几个原因。第一，。道理很简单，如果你从任何一家大公司的零售店员工听到公司内部正在开发的项目，那显然是道听途说或不太可能的事情，因为无论是苹果还是国产手机厂商，零售店员工几乎很难也没有途径去打探到公司内部未公开的项目。

所以，作为科技行业的巨头，微软也不例外，正常人听到这种传闻理应持怀疑的态度。关键是，微软本身就非常重视泄密事件，就像苹果，零售商店的员工更不可能知道公司下一步动作，或了解到公司即将发布哪些实验室里的产品。而这次爆料的员工还能具体到“微软将发布一款 Android 设备”的项目，可以说九成以上是假的。其实过去也有不少微软零售商店的员工提供各种“爆料”，但基本上都是不准确的“料”，或者这些所谓的“料”只是员工的一厢情愿罢了。第二，。微软本身就不是一家专职的手机公司，虽然尝试过 Windows Phone，但与其他非专注手机的公司一样，微软对手机的兴趣真的没有想象中大。可能很多人会说，微软不是还打造了 Surface 产品线吗？所以为了扩展产品线而推出 Surface Phone 也应该是顺其自然的事情。不过，了解 Surface 硬件产品线文化的人都应该知道，几乎每一款 Surface 产品的发布都是为了“颠覆”而存在，确切地说 Surface 就是一条定位于“模糊各种档次和使用场景”的新类别硬件产品线，而简单的推出传统搭载 Android 系统的手机，显然不符合 Surface 战略意义。同时，身为“Surface 之父”的微软硬件部门主管 Panos Panay，也曾多次否认 Surface 手机的传闻。他最近直言，微软考虑的是新形式、新类别的设备，而不是手机，只有当出现新形式的设备，尤其是那些考虑了曾经无法满足需求的新设备，市场才会有新的变化和新的机会，人们在未来的沟通交流方式才会改变。

因此，微软首先只会考虑形状因素发生变化以及有明显痛点需求的设备，这种设备必须与 Surface 扩展和开拓新产品类别的目标保持一致，需要既能保留通讯能力但概念上又完美进化以取代其他设备，而不是再简单推出一款传统形式的安卓智能手机，否则还不如重新投入精力继续专注 Windows 10 Mobile，毕竟自家平台还具备可满足“手机变电脑”需求的特色。第三，。这是最重要的一点，虽然从普通消费者的角度来看，推出 Android 手机对微软而言有一定的意义，但当涉及到微软自身对其产品看法时，显然这又是毫无意义的，毕竟微软本质上就是一家软件公司，完全控制软件是微软必然会做的事情，而当前唯一的方案就是通过 Windows。因此，在过去几年时间里，我们经常听到微软在多个场合强调“One Windows”策略，希望 Windows 系统可以在最广泛的设备上运行，丰富更多的使用场景。微软希望无论是大屏幕还是小屏幕的设备，包括桌面台式机、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、Xbox 游戏机和物联网设备等等，都能运行 Windows 系统。

当然了，当纳德拉提出“移动为先，云为先”的口号之后， Windows 的未来被定义成了一项服务，“One Windows”策略有所削弱了，不再强调将 Windows 带到所有的设备上，而是大力推行跨平台应用和服务。但至少可以确定的是，Android 仍不会被视为一种选择，这与微软的策略和业务不符，尤其是微软如今最赚钱的企业业务，你很难想象微软通过 Android 而不是 Windows 去赚企业的钱。第四，。这个最典型的例子就是亚马逊的 Fire Phone，这一产品线本质就是在 Android 系统分支的基础上，硬生生整合了亚马逊的各类服务，购物、读书、流媒体和云服务等，创造一款完完全全“亚马逊特色”的手机，亚马逊希望通过自家生态服务激起用户的购买欲。但是，即便亚马逊倒贴数亿美元补贴硬件，Fire Phone 却还是失败了。

换句话说，亚马逊为了树立自身手机品牌形象，在付出如此之多仍失败的情况下，仅基于“全家桶”服务打造 Android 手机的方式很显然不靠谱。而且正如前述，微软最擅长的是软件，所以必须满足全部控制欲，而在其他平台推动自家的应用和服务，微软给出的理由只是因为自家客户与竞争对手谷歌和苹果重叠而已，他们调查发现客户也使用 iOS 和 Android 设备，而且平均每个客户使用的设备多大六款。第五，。以微软的实力，包括经验和资源，打造任何一款行业内最流行的硬件产品并非难事。不过，纳德拉接手微软之后，微软赚钱的路子越来越宽了，近年企业级的云和 Office 服务已经成为这一软件巨头最稳定的摇钱树，而且云服务成为了微软转型成功的一招好棋。从 7 月 19 日微软公布的最新一季度财报来看，微软上一季营收总计 301 亿美元，虽然当前包括 Windows OEM 授权、Surface 和 Xbox 软硬件的 “更个性化的计算”业务营收 108 亿美元，仍占总营收三成左右，但是包含企业级 Office 365 和 Dynamics 365 的“生产力和业务流程”业务，以及包含服务器产品和 Azure 云服务的“智能云服务”业务，以 193 亿占据了近七成营收。关键是，微软这两大业务主题还在高速增长，尤其是“智能云服务”的增长高于分析师的预期。其实去年 7 月微软重大重组过程中，微软将很多原本负责“更个性化计算”业务的人员调往“智能云服务”业务部门，说明微软在云服务持续获益中持续加大投资。纳德拉表示，云服务是体现微软差异化创新和扩大规模的重点业务。因此，微软显然对 Android 手机这样的硬件业务兴趣并不是很大，反而正忙着借云计算重回巅峰。

总之，微软内部可能也进行过某些硬件上的大胆尝试，包括开发一款贴着“Microsoft”标志的 Android 手机，但微软自己并不会将其推向市场，而是做出放弃的决定，因为微软内部砍掉的项目确实真的不少。现在摆在大家面前的事实是，微软爱 iPhone 也爱 Android 手机，但自己并不会推出一款 Android 手机。

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