

7月23日下午消息，小米旗下的米家空调官微正式发布了米家互联网空调。继米家生态链智米出品空调后，小米终于按奈不住自己，亲自杀入空调行业。米家互联网空调坚持了小米一如既往的高性价比，高颜值，零售价1999元，公测期间仅需999.5元。





全新的米家互联网空调采用了极简的悬浮式设计，搭配LED显示屏科技感十足。在温度上支持0.1℃细腻温控（虽然没什么用），可通过米家APP、小爱同学智能控制。拥有1.5匹的功率以及三级能效。根据米家官方声称，米家互联网空调内置900W的电辅热，制冷面积16-21平方米，制热面积18-23平方米。同时空调的静音能力也很出色，最低为22分贝，支持变频技术，拥有防霉抑菌滤网以及悬浮式设计。在操作方面用户也可以使用米家App来操作米家互联网空调，当然遥控操作永远是最直观的。不过小爱同学的加入可以让你在炎热的夏季潇洒地喊一句“要有风”，相信能满足不少年轻用户在亲朋好友面前秀一下的小愿望。

其实这款空调对于刚毕业的租房党或者准备买房的年轻人很有吸引力，结合小米杂货铺的属性实现入门级的智能家居还是挺不错的。作为“新国货”的系列产品，小米为米家互联网空调提供6年的质保，当然这跟传统空调制造商如格力、美的、海尔等质保时间保持一致。去年11月，智米全直流变频空调荣获G-Mark设计金奖，这是大陆地区首款获得该奖项的产品。而今天的这款米家互联网空调也将延续了G-Mark金奖设计。需要注意这里是“延续”，这台米家互联网空还没有获奖，只能说小米套路深啊。当然米家互联网空调的颜值比起智米空调是有过之而无不及，得不得奖还重要吗？

米家互联网空调的零售价为1999元，不过购买需要额外的200元安装费，实际价格为2199元。而结合之前智米空调4399元的售价对刚毕业的年轻人可能价格有点高了，也许这次1999元更能“打动人心”，也许这才是年轻人的“第一款”智能空调吧。米家互联网空调零售版的正式上市时间还未知，不过7月24日上午10点在小米商城999.5元半价公测，当然安装费200不能免。能够享受半价公测的七个城市分别是北京、上海、广州、深圳、杭州、郑州和成都。999.5元是很便宜，1999也不贵，问题是你抢得到吗？

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