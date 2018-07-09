众所周知，在智能手机行业，索尼是移动影像传感器最重要的参与者，因为全球大多数智能手机的摄像头传感器都来自索尼，所以索尼也成为了移动图像传感器最大生产厂商。7 月 23 日，索尼发布了自家为智能手机开发的又一全新黑科技移动影像传感器：IMX586，有效像素达到业界最高水平的 4800 万像素。





索尼表示， 近年来高端智能手机普遍对镜头的清晰度提出了更高的要求，因此面向市场正式推出了智能手机堆栈式 CMOS 影像传感器“IMX586”，

很显然，索尼 IMX586 影像传感器将大幅提升智能手机图像拍摄的清晰度，其 4800 万的有效像素超过了华为 P20 Pro 的 4000 万像素和诺基亚 Lumia 1020 的 4100 万像素。索尼 IMX586 有三大特点，首先是。索尼表示， 一般来说，像素尺寸越小，每像素单位的光收集效率将会下降，而感光度下降会进一步造成饱和信号量的下降。但 IMX 586 的设计与制造技术，较之前大大提高了光收集率、光电转换率，具备高感光度、高饱和信号量的特点。下图是以往（有效像素1200万）样张与 IMX586（有效像素4800万）样张对比：

再者，。索尼介绍称，在暗光环境下，IMX 586 可以通过相邻 4 个像素的加算，将感光度提升至 1.6μm 像素尺寸水平（1200万像素），实现低干扰、高亮度拍摄。而在在白天室外等明亮环境下，通过其独立信号处理功能进行结构变换，可以实时输出有效像素高达 4800 万的高清图像。Quad Bayer排列结构变换示意图：

这一点与之前华为和诺基亚手机实现超高分辨率的方式类似。华为与索尼为 P20 Pro 定制的 4000 万像素 IMX 600 传感器亦是如此，夜间可选择 4 个像素组合生成高感光度、更明亮、更清晰的 1000 万像素的照片。简单来说，未来配备 IMX 586 传感器的手机，白天是全 4800 万像素的摄像头，夜间拍摄则是超采样缩减成 1.6μm 的 1200 万像素摄像头。因为 0.8μm 的小像素难以捕捉到足够的光线来拍摄更高亮度的照片，而将像素合成本质上实现了更大的像素，可以捕捉到更多的光，只是以牺牲分辨率为代价而已。第三点，索尼表示：“IMX 586 传感器内置了索尼独有的曝光控制技术和信号处理功能，实现了较原来 4 倍的高动态范围摄像与实时成像。即使拍摄画面明暗对比强烈，也可以防止过度曝光与曝光不足等问题的发生，还可通过智能手机等显示终端进行实时确认并拍摄。”因此，尽管夜拍情况下只是以牺牲分辨率为代价的 1200 万像素的照片，但却“实现了较原来 4 倍的高动态范围”。

其他一些参数方面，索尼 IMX 586 传感器还支持拍摄 4K@90fps、1080P@240fps、720P@80fps 的视频，不过并不支持当今索尼旗舰支持的 1080P@960fps 超高帧率慢动作视频。索尼最后表示，首批 IMX 586 传感器样品将于 2018 年 9 月发货，成本价为 3000 日元，约 RMB 183 元。

这意味着，我们可能要等到 2018 年第四季度或 2019 年初才能看搭载 IMX 586 传感器的手机，但这可能需要厂商独立开发 ISP 图像信号处理器，或等待高通发布集成新 ISP 的芯片，因为目前骁龙 845 的 ISP 仅支持最高 3200 万像素传感器，所以明年旗舰更应该是“骁龙 855 + 4800 万像素”。无论如何，4800 万像素将成为明年旗舰智能手机又一大亮点，并且会有大量厂商跟进，尤其是国产手机厂商，包括小米、OPPO 和 vivo 等等。

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